Олимпийский совет Азии не стал оспаривать лишение статуса соответствия WADA

Теги WADA Азиатские игры Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

Олимпийский совет Азии (ОСА) не стал оспаривать лишение статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщается на сайте WADA. Соответствующие санкции были приняты за использование флага КНДР на Азиатских играх, проходивших с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу. ОСА мог обжаловать решение WADA в течение 21 дня, но не стал этого делать.

В 2021 году антидопинговое агентство Северной Кореи было признано несоответствующим WADA, что повлекло за собой запрет на выступления под флагом.

«Во время Азиатских игр стало ясно, что ОСА не предпринимает шагов для выполнения условий по статусу несоответствия КНДР. Несмотря на неоднократные напоминания WADA до и во время Игр, ОСА отказался от соблюдения», – заявили в WADA.

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2 комментария
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Олимпийский совет Азии (ОСА) не стал оспаривать лишение статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA)
- Терпилы позорные !
Велком на ,,Игры Дружбы , БРИКС " - здесь нет ВАДЫ , а есть большие призовые !
Россия открыта для всех обиженных и униженных !
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