Тарасова о допуске россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе: «Сдвиги есть, это решение в нашу пользу. Будем надеяться на лучшее»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на решение МОК допустить россиян к ОИ-2024.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Все равно какие-то сдвиги есть. Это какое-то решение в нашу пользу. А дальше еще есть время, есть люди, которые могут договариваться по этому поводу, мне кажется, что и на уровне высоких наших служб не 11 человек поедут.

Все равно кого-то допустили. Пока только индивидуалов, но так и будем думать, что пока. Будем надеяться на лучшее.

У МОК есть возможность доказать нам, что они очень хорошая и правильная организация. Сейчас они приняли решение, а дальше могут принять еще решение. Чем же провинились наши сборники? Те же гимнасты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Все спортсмены, допущенные до Игр-2024, должны будут подписать условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию

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1 комментарий
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Теперь нужно быть на две головы сильнее всех, чтоб даже попытки нас засудить не было
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