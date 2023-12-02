Рабочие-мигранты устроили акцию протеста у строящегося к Олимпиаде-2024 стадиона

Работники-мигранты устроили акцию протеста возле строящегося к Олимпиаде-2024 стадиона в Париже.

Как сообщает Le Figaro, несколько десятков человек вышли к спортивному объекту в районе Порт-де-ла-Шапель, где будут проходить соревнования по бадминтону. Они пожаловались на условия труда и их «эксплуатацию» строительными компаниями.

Рабочие потребовали своей легализации во Франции и скандировали лозунг «Нет документов — нет Олимпийских игр».

Ранее подобная акция у стадиона состоялась 17 октября, тогда в ней приняли участие около сотни человек.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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