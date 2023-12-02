Рабочие-мигранты устроили акцию протеста у строящегося к Олимпиаде-2024 стадиона

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Работники-мигранты устроили акцию протеста возле строящегося к Олимпиаде-2024 стадиона в Париже.

Как сообщает Le Figaro, несколько десятков человек вышли к спортивному объекту в районе Порт-де-ла-Шапель, где будут проходить соревнования по бадминтону. Они пожаловались на условия труда и их «эксплуатацию» строительными компаниями.

Рабочие потребовали своей легализации во Франции и скандировали лозунг «Нет документов — нет Олимпийских игр».

Ранее подобная акция у стадиона состоялась 17 октября, тогда в ней приняли участие около сотни человек.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.  

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13 комментариев
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Это снова другое.
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Будут ли призывы бойкотировать олимпиаду в Париже, как призывали бойкотировать Пекин и Катар?)
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Вот Катар опять за свое взялся.Предлагаю ни кому не ехать на ЧМ в Катаре.Поддержим рабочих мигрантов.
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Всех на баржу и в Западную Сахару, набрать новых и готовить ОИ.
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Вот закон примут, и будет "нет документов - пинком под зад из страны".
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Российская федерация бадминтона на днях отстранена от членства в Международной. Вот и всё, что о бадминтоне следует знать.
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Удачи мигрантам) Зовите на помощь "желтые жилеты", украинских беженцев (они подскажут, что делать с шинами и бутылками), сторонников Марин Ле Пен, Грету Тунберг - в общем, зовите всех и срывайте это непотребство под названием ОИ))
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у нас гражданам митинговать нельзя,а там у мигрантов есть такая опция😬
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Ответ Syndycate
Будут ли призывы бойкотировать олимпиаду в Париже, как призывали бойкотировать Пекин и Катар?)
Это другое. В демократических странах
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Ответ marchellinos
Это другое. В демократических странах
Да, в этих демократических странах смерды-понаехи вконец оборзели. Вякают что-то, протестуют видишь ли. Росгвардии на них нет. То ли дело в Скрепной Стабильной Суверенной России! Вперед в СССР!
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Ответ Maturmalai
Да, в этих демократических странах смерды-понаехи вконец оборзели. Вякают что-то, протестуют видишь ли. Росгвардии на них нет. То ли дело в Скрепной Стабильной Суверенной России! Вперед в СССР!
Согласен, не то что в райском западе, где даже демонстрации не разгоняют, и дубинками не бьют, а лишь массаж по спине делают)
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Ответ Великий Кукурузо
у нас гражданам митинговать нельзя,а там у мигрантов есть такая опция😬
У вас можно, но военкомы быстро приберут. Леопарды сами не пойдут в атаку
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