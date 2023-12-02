Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер приговорен к трем годам условно за участие в штурме Капитолия

Теги плавание происшествия сборная США Политика Клит Келлер Водные виды

Американский экс-пловец Клит Келлер приговорен к трем годам условного заключения.

Келлер был замечен на видео во время беспорядков в Вашингтоне – он оказался в толпе, ворвавшейся в здание Капитолия 6 января 2021 года. 

Спортсмену были предъявлены обвинения в участии в гражданских беспорядках, воспрепятствовании правоохранительным органам, умышленном проникновении или нахождении в здании с ограниченным доступом без законных оснований, нарушении общественного порядка на территории Капитолия и хулиганском поведении.

Он признал себя виновным только по одному пункту из семи – незаконное проникновение в Капитолий. 

Помимо трех лет условно, Келлер приговорен к шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ. Прокуроры добивались для него десяти месяцев тюремного заключения. 

Келлер – олимпийский чемпион Афин-2004 и Пекина-2008 в эстафете, двукратный чемпион мира. 

Похоже, в штурме Капитолия участвовал олимпийский чемпион. Он побеждал вместе с Фелпсом, а после спорта развелся и жил в машине

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