Дмитрий Чернышенко: «Запуск трофея Игр будущего на космическую орбиту символизирует выход России на рынок абсолютного нового спортивного продукта»

Дмитрий Чернышенко прокомментировал запуск трофея Игр будущего на космическую орбиту.

Кортеж с трофеем Игр будущего преодолел более 5 000 километров от Москвы до Байконура. В пятницу грузовой корабль с трофеем и капсулой времени Игр будущего будет запущен на МКС.

«Когда смотришь кадры, как Сергей Крикалев, наш дважды герой России, загружает трофей на наш космический корабль и он становится на стартовую готовность, то, конечно, испытываешь абсолютную гордость и даже теряешь дар речи, не зная, как справиться с волнением от того, какая у нас великая страна и какие у нас огромные возможности.

Символично, что все это происходит во время 10‑летия науки и технологий, о которой объявил наш президент. Мы очень рады, что находясь в начале этого пути, нам удается реализовывать наши амбициозные планы. И проект «Игры будущего» — это еще один проект, который реализовывается по инициативе нашего президента Владимира Путина. Это яркий пример того, как наука и технологии могут менять ключевые общественные и социальные сферы.

Игры будущего — это не только международный праздник спорта, который впервые в истории нашего человечества произойдет, как когда‑то впервые именно Россия отправила человека в космос, так и сейчас впервые будет организован мультиспортивный турнир, который объединит и цифровой спорт, и спорт реальный, и науку, и технологии, и многое другое.

Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, символизирует выход России и вывод нашей страной на международный рынок абсолютного нового спортивного продукта, аналогов которого нет. Передовые достижения и инновационные российские разработки позволили сдать и за короткий срок апробировать очень необычный формат, который, мы уверены, будет популярен во всем мире.

Это синергия цифровой и физической реальности, это реальный прорыв в спорте. Это ответ на запрос молодого поколения. Мы видим, что фиджитал‑движение набирает популярность и не только в нашей стране, но уже и за рубежом», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.