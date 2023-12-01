Дмитрий Чернышенко: «Запуск трофея Игр будущего на космическую орбиту символизирует выход России на рынок абсолютного нового спортивного продукта»

Теги Дмитрий Чернышенко Матч ТВ Игры Будущего Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко прокомментировал запуск трофея Игр будущего на космическую орбиту.

Кортеж с трофеем Игр будущего преодолел более 5 000 километров от Москвы до Байконура. В пятницу грузовой корабль с трофеем и капсулой времени Игр будущего будет запущен на МКС. 

«Когда смотришь кадры, как Сергей Крикалев, наш дважды герой России, загружает трофей на наш космический корабль и он становится на стартовую готовность, то, конечно, испытываешь абсолютную гордость и даже теряешь дар речи, не зная, как справиться с волнением от того, какая у нас великая страна и какие у нас огромные возможности.

Символично, что все это происходит во время 10‑летия науки и технологий, о которой объявил наш президент. Мы очень рады, что находясь в начале этого пути, нам удается реализовывать наши амбициозные планы. И проект «Игры будущего» — это еще один проект, который реализовывается по инициативе нашего президента Владимира Путина. Это яркий пример того, как наука и технологии могут менять ключевые общественные и социальные сферы.

Игры будущего — это не только международный праздник спорта, который впервые в истории нашего человечества произойдет, как когда‑то впервые именно Россия отправила человека в космос, так и сейчас впервые будет организован мультиспортивный турнир, который объединит и цифровой спорт, и спорт реальный, и науку, и технологии, и многое другое.

Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, символизирует выход России и вывод нашей страной на международный рынок абсолютного нового спортивного продукта, аналогов которого нет. Передовые достижения и инновационные российские разработки позволили сдать и за короткий срок апробировать очень необычный формат, который, мы уверены, будет популярен во всем мире.

Это синергия цифровой и физической реальности, это реальный прорыв в спорте. Это ответ на запрос молодого поколения. Мы видим, что фиджитал‑движение набирает популярность и не только в нашей стране, но уже и за рубежом», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции. 

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто эталон лизоблюда.
«Владимир Путин придумал», «Владимир Путин изобрел», «инициатива Владимира Путина».

Не человек, а оркестр, и таланты у него в любой области. Форму полевую «ратник» тоже по чертежам Путина делали, интересно?
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Синергия, прорыв, инновационное, абсолютно новое, великая страна, международный праздник спорта, ключевые общественные и социальные сферы, огромные возможности - просто чемпион по наполнению речи штампами.

Как запуск кубка в космос скажется на самих соревнованиях, я естественно так и не понял
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это мощно! Трофей Игр будущего на космической орбите - замечательно! По возвращении трофея его надо будет передать команде водолазов, которая пронесет его по дну Керченского пролива - в знак приближения идеалов Игр ко дну морей и океанов. А под окончание этих эамечательных ритуалов трофей Игр надо на вертолетах пронести над позициями в районе подступов к промзоне Авдеевки, где продолжается величайшая победа. Так и победимъ!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вспомнился старый анекдот.
- Почему все дети в СССР хотели стать космонавтами?
- Это был единственный способ покинуть СССР.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как говорится, дешевый понт дороже денег. Если кубок водокачки свозить на ракете в космос, то по возвращению он и останется кубком водокачки
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идеальный, сферический бюрократический и@иот в вакууме.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наркоманы, чесслово
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И проект «Игры будущего» — это еще один проект, который реализовывается по инициативе нашего президента Владимира Путина.

Мне на днях приснился сон, что я готовил протокол важного совещания с ВВП, и там написал В.В.Тупин, и никто не проверил и так и опубликовали. В прессе, тг-каналах ржач, в правительстве скандал и меня все песочат за это. Проснулся уставшим
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
какой-то набор слов. вон пересильд в космос уже запускали, видимо диджитал-прорыв в истории кино был, теперь вот в спорте. чё дальше, в космос матрёшку и новый учебник истории запустим?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эту речь писал позавчера запущенный GPT Chat 5.0
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отправить вслед за трофеем всех кто это придумал и там и оставить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этому больше не наливать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прочитал заголовок. Подумал, что ответ найду прочитав статью - о чем все это. После прочтения понимания не добавилось, скорей напротив.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СССР тихо заплакал в углу.....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ебздрогыч
И проект «Игры будущего» — это еще один проект, который реализовывается по инициативе нашего президента Владимира Путина. Мне на днях приснился сон, что я готовил протокол важного совещания с ВВП, и там написал В.В.Тупин, и никто не проверил и так и опубликовали. В прессе, тг-каналах ржач, в правительстве скандал и меня все песочат за это. Проснулся уставшим
у нас в Кабинет Министров ушло письмо со словами Кабинет Монстров. Это в Узбекистане, никто и не заметил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какую только хрень не придумают, лишь бы придать соревнованиям особою статусность, значение. Давайте ещё РПЦ привлеките для освещения трофея, потом провезите его по всем городам России. Дичь продолжается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сначала в космос, затем под воду, потом под землю. Только вот как кубок водокачки был, так и останется. Понты, понты, понты. Налил воды с заумными словами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я аж прослезился 🥲. Славься царь! Славься царь!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аплодирую Ильфу и Петрову
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В 2011 сам путин открыл строительство жд в Туву, забив золотой костыль, не построено ни метра, недавно начало строительства перенесли на 2026. А тут запустили что-то на орбиту и докладывают, как о решенном деле и очередном мегапрорыве
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стоимость отправки одного килограмма груза в космос - около полутора миллионов рублей. Очевидно, России больше нечего отправить на разработанную и созданную советскими учеными станцию, кроме Пересильд и кубка невнятных соревнований.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот такие вещи меня совершенно не вдохновляют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ haymaker
наркоманы, чесслово
конфу спорт на авто.ру помнишь? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нифига лысая пилорома задвинул)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть новый продукт чисто символический)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отсыпь.
Хотя нафиг, не надо, с непривычки убьюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
надо придумать олимпиаду в космосе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий, проснитесь, вы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий