Кристина Макаренко: «В США большой поток детей, там высочайшая конкуренция. У нас страна большая, но мы этим не пользуемся»

Бегунья Кристина Макаренко высказалась о слабой конкуренции в России.

— У вас есть понимание — за счет чего мировые лидеры спринта достигают таких результатов? Методики, восстановление?

— У них все по-другому: методики тренировок, особенности организма. Если посмотреть на некоторых спринтерш, на их мышцы, то кажется, что они намного сильнее тебя. Думаю, что в какой-то степени это зависит от генетики, от того, откуда ты родом.

Также очень большое значение имеет отбор. В США большой поток детей, там высочайшая конкуренция. Если у них, условно, отбор идет из 1000 человек, то у нас из 100. Больше выборка — больше талантов.

— Как решать эту проблему в России? Страна большая.

— Да, страна большая, но мы этим не пользуемся, к сожалению. Сказать, как это решать, я не могу. Я — спортсмен, тренируюсь, бегаю, кого-то мотивирую. Это все, что я могу делать. Все остальное должны делать люди, которые занимаются развитием спорта.

Как минимум, нужно организовывать больше соревнований для детей, проводить для них мастер-классы, знакомить людей со спортсменами, с нашими олимпийскими чемпионами, чтобы они мотивировали их.

— Очень похоже на описание работы федерации.

— Наверное, этого не хватает. Я считаю, что у нас много талантливых ребят. Многие заканчивают. Не понятно — сколько сейчас будут молодые спортсмены тренироваться. Здоровья с каждым годом меньше, перспективы туманные.

— В США показывают невероятные результаты на студенческом уровне, бьются мировые рекорды. Сергей Шубенков считает, что это связано с допингом. Да и в целом часто приходится слышать, что на Западе все жрут, а ловят только наших.

— Сказать так — это самое легкое. Я — человек, который не привык говорить про других людей, лезть в их жизнь. Я не знаю, что они делают, а чего нет. Если человека поймали на допинге и отстранили — ок. Но когда про людей просто так говорят, что они там что-то употребляют…

Я верю, что люди могут сами бежать быстро за счет хороших тренировок. Безусловно, есть те, кто употребляют допинг. Но есть и трудолюбивые талантливые спортсмены, способные за счет правильной работы показывать отличные результаты, – сказала девятикратная чемпионка России.

Сергей Шубенков: «Американские лиги – даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. Сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо»