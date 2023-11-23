Гендиректор ОКР: «Будем готовиться к Олимпиаде-2028. США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, а сами могут позволить себе что угодно»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Владимир Сенглеев Лос-Анджелес-2028 Легкая атлетика

Гендиректор ОКР заявил, что российская команда будет готовиться к ОИ-2028.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

«Исходя из всего, в прошлом году мы разработали несколько планов действий. Один из них связан с нашим участием в Олимпиаде, мы думали, что поедем не как полноценная команда, а как команда Олимпийского комитета России.

Сейчас принято решение готовиться к Играм-2028. Всех удивляет – почему именно Лос-Анджелес? Сейчас нет юридических оснований отстранить нас от этих Игр, МОК не может ограничить нас в этом.

К тому же мы думаем, что США не дадут своим союзникам принять нас на Олимпиаде в Париже и Милане, но сами они могут позволить себе что угодно.

Ну и, исходя из истории, они хотят выиграть у русских на Олимпиаде», – сказал Владимир Сенглеев.

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
А еще лучше к Олимпиаде 2128 года
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот под ногами майора
Многоходовочники
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"Всех удивляет – почему именно Лос-Анджелес?"

Вспомнилось видео: Ребят, вы часто спрашиваете...
-Да кто тебя спрашивает, у тебя 3 подписчика всего.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Либо ишак, либо падишах. Здоровья ишаку.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юркин Клоп
А вот и первая пятилетка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Логика потрясающая. Решающие за всех американцы никуда не пустят, но у себя будут ждать с хлебом и солью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
psa.1207
Упакуйте Василича, сдайте в Гаагу, и будет вам счастье.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wekil
Они у себя в голове превратили США в какую-ту межгалактическую империю с безграничными возможностями. Может тогда стоит склониться перед таким могуществом, а не играть в джедаев?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
naPmu3aH
"Сейчас нет юридических оснований отстранить нас от этих Игр, МОК не может ограничить нас в этом"

Тссссс, не разбудите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий