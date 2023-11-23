Гендиректор ОКР: «Будем готовиться к Олимпиаде-2028. США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, а сами могут позволить себе что угодно»

Гендиректор ОКР заявил, что российская команда будет готовиться к ОИ-2028.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

«Исходя из всего, в прошлом году мы разработали несколько планов действий. Один из них связан с нашим участием в Олимпиаде, мы думали, что поедем не как полноценная команда, а как команда Олимпийского комитета России.

Сейчас принято решение готовиться к Играм-2028. Всех удивляет – почему именно Лос-Анджелес? Сейчас нет юридических оснований отстранить нас от этих Игр, МОК не может ограничить нас в этом.

К тому же мы думаем, что США не дадут своим союзникам принять нас на Олимпиаде в Париже и Милане, но сами они могут позволить себе что угодно.

Ну и, исходя из истории, они хотят выиграть у русских на Олимпиаде», – сказал Владимир Сенглеев.

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?