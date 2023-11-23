Гендиректор ОКР: «Рекомендации МОК подрывают экономические основы всего олимпийского движения России. Мы испытываем сложности со спонсорами»

Гендиректор ОКР Владимир Сенглеев высказался о критериях МОК для допуска россиян.

«Я бы хотел подробно разобрать пункты всем известных рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Индивидуально нейтральные спортсмены не могут быть представителями РФ. Они не могут ассоциироваться с любыми символами РФ. Это вроде простая фраза, но по факту разработчики этих рекомендаций учли опыт 2016 и 2018 годов. Это усиление санкций.

По факту это подрывает экономические основы всего олимпийского движения России. Все мы финансируемся за счет спонсорских средств, а спонсорам хочется ассоциироваться именно с Олимпийскими играми и с выступлением на этих соревнованиях сборной команды России.

Напомню, что в стратегии по развитию физической культуры и спорта до 2030 года у нас стоит задача занять общекомандное третье место. Задачи никто не снимал и, я надеюсь, не снимет и в дальнейшем.

Сейчас нельзя использовать коммерческие эмблемы даже производителя, имеющего российское происхождение. Разумеется, любой экипировщик хочет видеть свой бренд на форме. Как нам тогда выполнять контракты?

Кто будет экипировать нейтральных спортсменов? То есть спортсмен не может ассоциироваться ни с ОКР, ни с государством, ни со спонсором из России. Получается, он лишается возможности получать какой‑либо доход.

Мы испытываем сложности со спонсорами. Как мы уже говорили на форуме в Перми, мы были вынуждены приостановить выполнение своих контрактов на 3,5 миллиарда рублей, так как источник не был подтвержден.

Еще о запрете на выступление спортсменов из обществ, ассоциирующихся с силовыми ведомствами. ЦСКА и «Динамо» – 45% нашей команды. И они дали 55% медалей на Олимпиаде. То есть речь идет о лидерах сборной России. Это очень сильно влияет на завоевание лидерских мест.

Еще один пункт — декларация. Обычно на всех Олимпийских играх каждый подписывает декларацию. Но теперь там появились пункты, рекомендованные МОК, которых раньше не было.

Спортсмен должен взять на себя обязанность на выступление в соревнованиях без каких‑либо связей с Россией до, вовремя и, что важно, после международных соревнований. Что вызвало у нас вопрос: а какие сроки? А сроки не определены.

С учетом того, что отбор проходит в течение года, то фактически спортсмен теряет возможность участвовать в календаре российских соревнований. И как это совместить с получением заработной платы спортсменами?» – сказал Сенглеев.