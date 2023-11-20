Мартин Малютин: «Мы ждем решения по Олимпиаде. О нейтральном статусе не думал»

Теги плавание сборная России Париж-2024 Р-Спорт Мартин Малютин Водные виды

Пловец Мартин Малютин высказался о выступлении в нейтральном статусе.

«Мы, в любом случае, стараемся и ищем мотивацию во всем. Мы же смотрим результаты за рубежом, мы знаем ребят, с которыми сражались и продолжаем с ними бороться.

Конечно, к Играм БРИКС и Играм будущего будем подводиться в лучшей форме, это главные старты следующего сезона. Думаю, там все будут в лучшей форме.

В любом случае, мы ждем решения по Олимпиаде. О нейтральном статусе не думал», – сказал Малютин.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
правильно, нам тренер запрещает думать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Если о нейтральном статусе не думал, то и об Олимпиаде думать нечего. Российским спортсменам в принципе думать противопоказано, а то как напрягутся с запуском мыслительного процесса, так и силы все закончатся, а нужно тупо делать то, что говорит тренер, федерация и пр., т.е. тренироваться, а за них уже там порешают. "Сегодня" вскукареки про Игры БРИКС, ШОС, СНГ, будущего, а "завтра" дают какой-то ограниченный допуск к ОИ из МОК, и эти клоуны своим "собакам Павлова" дают отмашку, что уже едем, трепещите!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Все ждут решения по Олимпиаде! А вдруг???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий