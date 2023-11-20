Мартин Малютин: «Мы ждем решения по Олимпиаде. О нейтральном статусе не думал»

Пловец Мартин Малютин высказался о выступлении в нейтральном статусе.

«Мы, в любом случае, стараемся и ищем мотивацию во всем. Мы же смотрим результаты за рубежом, мы знаем ребят, с которыми сражались и продолжаем с ними бороться.

Конечно, к Играм БРИКС и Играм будущего будем подводиться в лучшей форме, это главные старты следующего сезона. Думаю, там все будут в лучшей форме.

В любом случае, мы ждем решения по Олимпиаде. О нейтральном статусе не думал», – сказал .