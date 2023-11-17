Россия и ЮАР работают над соглашениями в сфере спорта и культуры

Россия и ЮАР ведут работу над двусторонними проектами в области культуры и спорта и сейчас готовят соглашения в этих сферах.

Об этом сообщил министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Мы уже запустили значительное количество переговорных треков. И я надеюсь, что в ходе переговоров с российскими министерствами спорта и культуры мы сможем завершить работу над финальными шагами по запуску программ обмена между нашими странами», – отметил Кодва.

Министр подчеркнул важность сотрудничества с РФ и обмена опытом между народами двух стран.

«Мы вели интенсивные переговоры об этом с Россией перед началом пандемии. К сожалению, тогда они прервались перед тем, как мы успели договориться о конкретных результатах. Однако мы их возобновили уже после окончания пандемии.

Мы сейчас работаем над черновиками соглашений. Как только мы проведем окончательное согласование отдельных деталей, мы сможем сообщить результаты. Это произойдет очень скоро», – добавил Кодва.