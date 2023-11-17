Россия и ЮАР работают над соглашениями в сфере спорта и культуры

Теги Министерство спорта России Легкая атлетика

Россия и ЮАР ведут работу над двусторонними проектами в области культуры и спорта и сейчас готовят соглашения в этих сферах.

Об этом сообщил министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Мы уже запустили значительное количество переговорных треков. И я надеюсь, что в ходе переговоров с российскими министерствами спорта и культуры мы сможем завершить работу над финальными шагами по запуску программ обмена между нашими странами», – отметил Кодва.

Министр подчеркнул важность сотрудничества с РФ и обмена опытом между народами двух стран.

«Мы вели интенсивные переговоры об этом с Россией перед началом пандемии. К сожалению, тогда они прервались перед тем, как мы успели договориться о конкретных результатах. Однако мы их возобновили уже после окончания пандемии.

Мы сейчас работаем над черновиками соглашений. Как только мы проведем окончательное согласование отдельных деталей, мы сможем сообщить результаты. Это произойдет очень скоро», – добавил Кодва.

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7 комментариев

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flash166
Пусть научат нас в регби играть))
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Бартоломью
Ждем в ближайшее время, в гости, на незабываемый матч наспех собранную сборную Соуэто по футболу из пригорода Йоханнесбурга....
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mr.snooker
Р-рывок
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igls54
Вове зело подарят вувузелу
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Ихарь Окенфэйлов
Северная Африка и Южная, наконец объединяются!
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Соловьёв А.А.
Можно методички ЮАР в регби, в обмен на все остальные виды спорта
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