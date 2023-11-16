Замминистра спорта РФ Азат Кадыров об импортозамещении: «Уверен, в ближайшее время стрелковые мощности тоже будут, мы над этим работаем»

Теги Союз биатлонистов России Министерство спорта России Азат Кадыров Биатлон

В Минспорте высказались о ситуации с импортозамещением в биатлоне и других видах.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявлял о сложностях с производством в России патронов для биатлона, из-за чего приходится закупать импортные.

«В рамках форума «Россия – спортивная держава» мы проводили конкурс среди производителей спортивного оборудования и инвентаря по нескольким номинациям второй год подряд.

Что отрадно, в текущем году поступило более 50 заявок, это в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом, причем не на продукцию, которую производят предприниматели на протяжении многих лет, а именно на продукцию новых разработок. На то, что они за последние год-полтора придумали, разработали и внедряют в производство.

Если говорить по видам спорта, то это лыжный спорт, биатлон, пока без стрельбы, но уверен, в ближайшее время стрелковые мощности тоже будут, мы над этим работаем.

Фигурное катание, массовый хоккей обеспечены определенным производством, гимнастическое оборудование. Очень много оборудования производится нашими компаниями для массового спорта и общеоздоровительной физкультуры. Перечень ежегодно растет, есть меры господдержки производителей.

В рамках совета в Перми обсуждался вопрос создания спортивно-индустриальных кластеров. В качестве пилотных предложены два региона – Свердловская область и Татарстан, где сосредоточены очень серьезные производственные и научные мощности и где путем симбиоза науки и производства можно вырабатывать те решения и запускать в производство те вещи, которые сегодня нужны на рынке», – сказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Лепим конфетку из того, что есть». В России создали лыжи на замену иностранным маркам

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3 комментария

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Bartez1986
мы над этим работаем дон
+1
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Yndestad
Медаль этому господину. А, погодите, это не тот кадыров)
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Варлампий Варлампий
Однофамилец или ... ?
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