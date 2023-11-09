Олег Матыцин: «Уверен, что план сотрудничества послужит усилению спортивного взаимодействия между Россией и Казахстаном»

Олег Матыцин высказался о сотрудничестве России и Казахстана в спорте.

Сегодня Матыцин и министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках официального визита делегации РФ в Астану.

«В целях укрепления наших двусторонних связей разработан план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Казахстаном на 2024-2026 годы.

Он включает в себя проведение различных спортивных и тренировочных мероприятий, а также обучающих семинаров по нескольким видам спорта: дзюдо, боксу, греко-римской борьбе, следж-хоккею, хоккею, шахматам, велосипедному спорту, легкой атлетике, практической стрельбе. Здесь важную роль будут играть наши спортивные федерации, а также спортивные вузы и училища олимпийского резерва.

Уверен, что план сотрудничества, который был подписан сегодня в присутствии лидеров наших стран, послужит усилению спортивного взаимодействия между Россией и Казахстаном», – сказал министр спорта РФ.