Олег Матыцин: «Уверен, что план сотрудничества послужит усилению спортивного взаимодействия между Россией и Казахстаном»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин высказался о сотрудничестве России и Казахстана в спорте.

Сегодня Матыцин и министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках официального визита делегации РФ в Астану.

«В целях укрепления наших двусторонних связей разработан план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Казахстаном на 2024-2026 годы.

Он включает в себя проведение различных спортивных и тренировочных мероприятий, а также обучающих семинаров по нескольким видам спорта: дзюдо, боксу, греко-римской борьбе, следж-хоккею, хоккею, шахматам, велосипедному спорту, легкой атлетике, практической стрельбе. Здесь важную роль будут играть наши спортивные федерации, а также спортивные вузы и училища олимпийского резерва.

Уверен, что план сотрудничества, который был подписан сегодня в присутствии лидеров наших стран, послужит усилению спортивного взаимодействия между Россией и Казахстаном», – сказал министр спорта РФ.

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1 комментарий

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roni11
Казахи согласятся на товарняк против наших ногомячистов?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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