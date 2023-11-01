Олег Матыцин: «Национальная спортивная премия – это оценка и признание заслуг. Для обладателей награды это стимул продолжать совершенствовать систему спорта»

Олег Матыцин рассказал о значении Национальной спортивной премии.

В 2023 году на приз «Спортсмен года» в номинации «Гордость России» претендуют пловец Климент Колесников, боксер Муслим Гаджимагомедов и фристайлист Максим Буров. В женской номинации – пловчиха Евгения Чикунова, гимнастки Лала Крамаренко и Виктория Листунова.

«В этом году мы отмечаем 100-летие управления отечественной системой физической культуры и спорта. Особенно приятно в этот знаковый год отметить тех, кто своими достижениями и усердной работой вдохновлял на занятия спортом и здоровый образ жизни.

Национальная спортивная премия – это оценка и признание заслуг. Для обладателей награды это стимул двигаться дальше, продолжать совершенствовать систему спорта. Мы готовим яркую праздничную программу, посвященную юбилейной дате – это общий праздник всех представителей спортивной сферы.

Надеюсь, торжественное мероприятие надолго запомнится участникам и гостям душевой атмосферой и единением нашего спортивного сообщества», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Колесников, Гаджимагомедов, Буров, Крамаренко, Листунова и Чикунова номинированы на Национальную спортивную премию в категории «Спортсмен года»