Васильев о заявлении МОК: «Это такая изощренная форма издевательства. Хотят поглумиться над российскими спортсменами и над Россией»

Дмитрий Васильев обвинил МОК в двойных стандартах.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Там про двойные стандарты даже смешно говорить. Мне кажется, это такая изощренная форма издевательства, я уже даже к этому склоняюсь, потому что ровно наоборот они говорят в адрес России.

Они же не могут не понимать, что говорят. Они четко все осознают. Взывать к какому-то разуму и логике, конечно, не приходится – белыми нитками шито, что называется. Хотят поглумиться над российскими спортсменами и над Россией, посмеяться над нами.

Все понимают, что это абсурд, а они делают вид, что соблюдают Олимпийскую хартию, которую нарушили уже много раз», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм