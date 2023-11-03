Васильев о заявлении МОК: «Это такая изощренная форма издевательства. Хотят поглумиться над российскими спортсменами и над Россией»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев обвинил МОК в двойных стандартах.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Там про двойные стандарты даже смешно говорить. Мне кажется, это такая изощренная форма издевательства, я уже даже к этому склоняюсь, потому что ровно наоборот они говорят в адрес России.

Они же не могут не понимать, что говорят. Они четко все осознают. Взывать к какому-то разуму и логике, конечно, не приходится – белыми нитками шито, что называется. Хотят поглумиться над российскими спортсменами и над Россией, посмеяться над нами.

Все понимают, что это абсурд, а они делают вид, что соблюдают Олимпийскую хартию, которую нарушили уже много раз», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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5 комментариев

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Михаил Синица
больше всех над спортсменами из России, глумится Васильич
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maks44
Ответ Дмитрий Рабко
Тут два варианта - либо из "Сплин", либо этот самый историк моды.
Из Сплина, конечно. Он же уже спрашивал: "За что нам все это? Скажи, Гарри Поттер".
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Владислав88
Хоть уточняйте какой именно Васильев из какого вида спорта, а то а нас этих Васильевых чуть ли не больше Ивановых.
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maks44
Правильно! Предлагаю отстранить спортсменов ХАМАСа от участия в ОИ.
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Дмитрий Рабко
Ответ Владислав88
Хоть уточняйте какой именно Васильев из какого вида спорта, а то а нас этих Васильевых чуть ли не больше Ивановых.
Тут два варианта - либо из "Сплин", либо этот самый историк моды.
0
0
0
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