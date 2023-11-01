Александр Жуков: «Многие считают, что действия МОК ведут к расколу олимпийского движения. Какие-то перемены будут в любом случае»

Теги МОК Александр Жуков Политика Легкая атлетика

Александр Жуков заявил о возможном расколе олимпийского движения.

– Основные спонсоры у МОК (Международного олимпийского комитета) – американские компании. И западные в целом. Я думаю, что они оказывают давление на руководство МОК.

– Как этому противостоять? Может, нашим крупным компаниям совместно с китайскими и арабскими тоже стать спонсорами МОК и создать противовес западным?

– Думаю, МОК сам ведет к тому, что олимпийское движение будет меняться очень сильно. Вообще, многие считают, что нынешние действия МОК ведут к расколу олимпийского движения. Так что какие-то перемены будут в любом случае.

– МОК сам пойдет на эти перемены? Или олимпийское движение переживет раскол и будет регулироваться другими организациями?

– Мне трудно сказать. Но ясно, что, когда МОК руководствуется политическими соображениями в нарушение Олимпийской хартии, это ведет к расколу, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Жуков, Поздняков, Матыцин всё ждут раскола, а он всё не колется.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экстерминатус
развязать войну в разгар Паралимпиады, а потом плакать и безосновательно надеяться, что МОК "вот-вот" расколется - это так наивно🤡
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Data Architector
Ответ Александр Невский
Олимпиаду нужно проводить на новых территориях России в Мариуполе и Украину исключить из олимпиады .
Так проводи... делов-то...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Ответ Лека-Лека
В мире вообще бардак. И бардак под дудку США. Смысл обсуждать одно и то же? И зачем ждать раскола? Лучше от этого никому не будет. И нам особенно.
Когда начнёте в первую очередь следить за бардаком в России?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Heisenberg
Много что будет, но без вас.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilya1809
Ответ Katerina Sunny
Жуков, Поздняков, Матыцин всё ждут раскола, а он всё не колется.
Так подождите доллару скоро хана, а там сразу и МОК свернется как пенка в молоке, и ФИФА расплачется, и импортозамещение так заработает, так заработает, что аж Китай нам позавидует
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий