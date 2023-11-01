Александр Жуков: «Многие считают, что действия МОК ведут к расколу олимпийского движения. Какие-то перемены будут в любом случае»

Александр Жуков заявил о возможном расколе олимпийского движения.

– Основные спонсоры у МОК (Международного олимпийского комитета) – американские компании. И западные в целом. Я думаю, что они оказывают давление на руководство МОК.

– Как этому противостоять? Может, нашим крупным компаниям совместно с китайскими и арабскими тоже стать спонсорами МОК и создать противовес западным?

– Думаю, МОК сам ведет к тому, что олимпийское движение будет меняться очень сильно. Вообще, многие считают, что нынешние действия МОК ведут к расколу олимпийского движения. Так что какие-то перемены будут в любом случае.

– МОК сам пойдет на эти перемены? Или олимпийское движение переживет раскол и будет регулироваться другими организациями?

– Мне трудно сказать. Но ясно, что, когда МОК руководствуется политическими соображениями в нарушение Олимпийской хартии, это ведет к расколу, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.