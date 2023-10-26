Полиция возбудила уголовное дело против отца легкоатлетов Ингебригтсенов, обвинивших его в насилии и угрозах

Теги Бег происшествия сборная Норвегии Хенрик Ингебригтсен Филип Ингебригтсен Якоб Ингебригтсен Гьерт Ингебригтсен Легкая атлетика

Против отца норвежских легкоатлетов Ингебригтсенов возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на правоохранителей.

В октябре бегуны Якоб, Хенрик и Филип Ингебригтсены рассказали об угрозах и случаях насилия со стороны своего отца – Гьерта, с которым два года назад прекратили сотрудничество как с тренером.

Полиция на данный момент изучает состав дела, оно возбуждено по статье о «жестоком обращении с членами семьи и близкими». Адвокат братьев уточнил, что Якоб, Хенрик и Филип положительно оценили новость о начале расследования.

Якоб – олимпийский чемпион в беге на 1500 м и двукратный чемпион мира на 5000 м. Хенрик и Филип становились чемпионами Европы на 1500 м (в 2012 и 2016 годах соответственно).

«Мы до сих пор ощущаем страх, оставшийся с детства». Братья-чемпионы из Норвегии обвинили отца в насилии

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25 комментариев

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Николай Прилуцкий
Ответ L1berty
И что они хотят от него? На всякий случай хотят защитить его будущих сыновей? От чего наказание должно его исправить. Наверное, в воспитании были ошибки, но весь этот процесс в прошлом. Если не хотят они с ним общаться, то пусть не общаются. Сажать зачем?
В смысле, что хотят? Что бы он за свои поступки понёс наказание.
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Юрий Костыгин
Он им в детстве историю про веник и отдельные прутики рассказал, но не думал, что так аукнется.
+5
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d3fstqd
Ответ L1berty
И что они хотят от него? На всякий случай хотят защитить его будущих сыновей? От чего наказание должно его исправить. Наверное, в воспитании были ошибки, но весь этот процесс в прошлом. Если не хотят они с ним общаться, то пусть не общаются. Сажать зачем?
То есть если кто-то совершил преступление, то его не стоит наказывать, ведь все в прошлом?
+6
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+5
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Kuryanin
Ферстаппен-старший напрягся.
+3
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kostas2007
Гуртом и батю бить легче
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Vadim Larin
Не сомневался, что в комментах сплошь будут оправдывать насилие 😃
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dedpihto59
Ответ Лизавета Анна -Мария
В этом точно надо разбираться. Неужели невероятные успехи его детей связаны с насилием?! Или там что-то другое?? Ни коим образом не хочу вставать на сторону отца, но и обвинения со стороны его детей кажутся немного странными...
Признать насилие допингом‼️
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kisliy33
Ответ Лизавета Анна -Мария
В этом точно надо разбираться. Неужели невероятные успехи его детей связаны с насилием?! Или там что-то другое?? Ни коим образом не хочу вставать на сторону отца, но и обвинения со стороны его детей кажутся немного странными...
Не, чисто случайно три родных брата в небеговой стране вдруг стали крутыми мировыми бегунами, и жесткий батя-тренер конечно не причина такого результата, стопудова!
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d3fstqd
Ответ L1berty
Вы простой как дважды два. Слышали про сроки исковой давности? Зачем по вашему мнению их ввели? Вот именно в этом и суть, что по прошествию определённого времени у преступника, во-первых, меняются взгляды, во-вторых, он больше не представляет угрозы. Суть наказания не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы предотвратить худшее, исправить проблему, либо возместить ущерб. Что из этого нужно этим братьям. На мой взгляд ничего.
во-первых, Якобу 23. Во-вторых, суть наказания далеко не всегда в целях "исправить проблему" или "предотвратить" или "возместить ущерб", а банально и в том, чтобы получить возмездие + чтобы наказуемый ответил за свои действия. Недаром во многих странах мира все еще есть смертная казнь.
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teto
Ответ L1berty
И что они хотят от него? На всякий случай хотят защитить его будущих сыновей? От чего наказание должно его исправить. Наверное, в воспитании были ошибки, но весь этот процесс в прошлом. Если не хотят они с ним общаться, то пусть не общаются. Сажать зачем?
Из новости однозначно не ясно, но похоже что угрозы начались после прекращения сотрудничества с отцом как с тренером. Наверное с помощью полиции братья хотят как-то оградить себя от этого. Детство и воспитание тут не причём.
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L1berty
Ответ d3fstqd
То есть если кто-то совершил преступление, то его не стоит наказывать, ведь все в прошлом?
Вы простой как дважды два. Слышали про сроки исковой давности? Зачем по вашему мнению их ввели? Вот именно в этом и суть, что по прошествию определённого времени у преступника, во-первых, меняются взгляды, во-вторых, он больше не представляет угрозы. Суть наказания не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы предотвратить худшее, исправить проблему, либо возместить ущерб. Что из этого нужно этим братьям. На мой взгляд ничего.
+3
-3
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L1berty
Ответ d3fstqd
во-первых, Якобу 23. Во-вторых, суть наказания далеко не всегда в целях "исправить проблему" или "предотвратить" или "возместить ущерб", а банально и в том, чтобы получить возмездие + чтобы наказуемый ответил за свои действия. Недаром во многих странах мира все еще есть смертная казнь.
У вас удивительным образом в голове сочетается защита жертв домашнего насилия (либеральные взгляды) и восхищение смертной казнью (резко-консервативные).
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dimonivanov
Ответ Kuryanin
Ферстаппен-старший напрягся.
Шарапов, Уильямс-старший, Кьеза - много кто должен напрячься
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kisliy33
Ответ Vadim Larin
Не сомневался, что в комментах сплошь будут оправдывать насилие 😃
не оправдывают, а задают верные вопросы.
тут дилемма, в которую хитрые браться не хотят вляпаться: что выберешь - мягкого папку и ноль рекордов и медалей, или папку Гьерта и те результаты которых они добились.
Всем (и братьям) очевидно, что именно их отец сделал их чемпионами, и да, он он всегда был жесткий. Но вот теперь, когда они на волне, им такое не подходит.
ОКЕЙ, вопрос к ним: стоило ли оно того? готовы отдать все рекорды, медали, деньги и получить мягкого папку?
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