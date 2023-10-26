Полиция возбудила уголовное дело против отца легкоатлетов Ингебригтсенов, обвинивших его в насилии и угрозах

Против отца норвежских легкоатлетов Ингебригтсенов возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на правоохранителей.

В октябре бегуны Якоб, Хенрик и Филип Ингебригтсены рассказали об угрозах и случаях насилия со стороны своего отца – Гьерта, с которым два года назад прекратили сотрудничество как с тренером.

Полиция на данный момент изучает состав дела, оно возбуждено по статье о «жестоком обращении с членами семьи и близкими». Адвокат братьев уточнил, что Якоб, Хенрик и Филип положительно оценили новость о начале расследования.

Якоб – олимпийский чемпион в беге на 1500 м и двукратный чемпион мира на 5000 м. Хенрик и Филип становились чемпионами Европы на 1500 м (в 2012 и 2016 годах соответственно).

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