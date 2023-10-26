Полиция возбудила уголовное дело против отца легкоатлетов Ингебригтсенов, обвинивших его в насилии и угрозах
Против отца норвежских легкоатлетов Ингебригтсенов возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает NRK со ссылкой на правоохранителей.
В октябре бегуны Якоб, Хенрик и Филип Ингебригтсены рассказали об угрозах и случаях насилия со стороны своего отца – Гьерта, с которым два года назад прекратили сотрудничество как с тренером.
Полиция на данный момент изучает состав дела, оно возбуждено по статье о «жестоком обращении с членами семьи и близкими». Адвокат братьев уточнил, что Якоб, Хенрик и Филип положительно оценили новость о начале расследования.
Якоб – олимпийский чемпион в беге на 1500 м и двукратный чемпион мира на 5000 м. Хенрик и Филип становились чемпионами Европы на 1500 м (в 2012 и 2016 годах соответственно).
«Мы до сих пор ощущаем страх, оставшийся с детства». Братья-чемпионы из Норвегии обвинили отца в насилии
тут дилемма, в которую хитрые браться не хотят вляпаться: что выберешь - мягкого папку и ноль рекордов и медалей, или папку Гьерта и те результаты которых они добились.
Всем (и братьям) очевидно, что именно их отец сделал их чемпионами, и да, он он всегда был жесткий. Но вот теперь, когда они на волне, им такое не подходит.
ОКЕЙ, вопрос к ним: стоило ли оно того? готовы отдать все рекорды, медали, деньги и получить мягкого папку?