Олег Матыцин: «Планируем подготовить план взаимодействия с КНДР на ближайшие три года»

Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве с КНДР в плане спорта.

«Сегодня мы провели встречу с министром спорта КНДР, мы планируем подготовить план взаимодействия на ближайшие три года. Лидеры наших стран в сентябре достигли договоренности о расширении гуманитарного сотрудничества, в частности – спорта. В ближайшее время планируется визит в рамках межправительственной комиссии.

Сегодня мы на встрече с министром обсудили ряд направлений. Это участие наших и северокорейских спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях, участие и активизация взаимодействия по линии образовательных учреждений, у нас их 14.

Большой интерес для них представляет Хабаровская академия, она ближе всего к ним расположена. Речь идет о подготовке кадров, о четырехлетней программе и краткосрочных программах подготовки и переподготовки специалистов и проведении семинаров», – сказал министр спорта России.