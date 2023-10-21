Олег Матыцин: «Планируем подготовить план взаимодействия с КНДР на ближайшие три года»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин сборная КНДР Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве с КНДР в плане спорта.

«Сегодня мы провели встречу с министром спорта КНДР, мы планируем подготовить план взаимодействия на ближайшие три года. Лидеры наших стран в сентябре достигли договоренности о расширении гуманитарного сотрудничества, в частности – спорта. В ближайшее время планируется визит в рамках межправительственной комиссии.

Сегодня мы на встрече с министром обсудили ряд направлений. Это участие наших и северокорейских спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях, участие и активизация взаимодействия по линии образовательных учреждений, у нас их 14.

Большой интерес для них представляет Хабаровская академия, она ближе всего к ним расположена. Речь идет о подготовке кадров, о четырехлетней программе и краткосрочных программах подготовки и переподготовки специалистов и проведении семинаров», – сказал министр спорта России.

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15 комментариев

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Alexander Poljakov
скажи кто твой друг и я скажу, кто ты
+17
-2
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Eridan
Раньше: олимпийские игры, суперкубок Европы, чемпионат мира по футболу, гонки формулы-1...
Теперь: план взаимодействия с КНДР на ближайшие три года.
Почувствовать уровень деградации!
+13
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Светлана Гаврилова
Думали, что мы достигли дна, но снизу постучали
+12
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Savarona25
Гуманитарное сотрудничество - это вероятно те загадочные контейнеры (наверняка со "спортивным оборудованием"), которые хлынули в РФ из КНДР в последнее время? И от наличия которых РФ категорически отказывается.
+10
-1
+9
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Alexander Poljakov
Ответ Гамарджоба Генацвале
США - друг Израиля, Украины, Аль-Каиды, Игила итд. И везде война. Совпадение, наверное.
настолько причинноследственные связи нарушены? Поправляйся
+6
0
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Realist2022
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Ответ Гамарджоба Генацвале
США - друг Израиля, Украины, Аль-Каиды, Игила итд. И везде война. Совпадение, наверное.
И поэтому России надо дружить с ХАМАСом, Хезболла и т.п. - ясно, понятно.
+5
0
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Веселый грибочек
Вот он настоящий прорыв спортивной дипломатии! Триумфальный выход на новый качественный уровень! А всем остальным неудачникам - участникам ОИ, Чемпионатов мира и Европы только и остаётся, что тихонько завидовать таким головокружительным успехам.
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shickana
Ответ Alexander Poljakov
настолько причинноследственные связи нарушены? Поправляйся
Это не лечится
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Заборостроитель
ГТО в обмен на ядерку
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Алина Бель
Ответ Гамарджоба Генацвале
США - друг Израиля, Украины, Аль-Каиды, Игила итд. И везде война. Совпадение, наверное.
Аптека за углом
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Алина Бель
Аптека за углом
Зачем вы стоите за углом аптеки? Заходите. Абсолютно не нужная информация.
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