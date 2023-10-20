Станислав Поздняков: «Происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций по подготовке олимпийского резерва»
Станислав Поздняков заявил о деформации в работе российских спортивных федераций.
«Сегодня на форуме «Россия – спортивная держава» мы презентовали наше глубинное исследование, которое отразило итоги анкетирования общероссийских спортивных федераций по вопросам кадрового потенциала, финансов и бюджетирования, а также мониторинг конкурентоспособности спортсменов разных регионов страны.
По итогам вынуждены констатировать, что на сегодняшний день происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций по подготовке спортсменов высокой квалификации и олимпийского резерва.
Она вызвана разными факторами:
1. Несправедливые, незаконные санкции к российскому спорту, которые вынуждают трансформировать систему подготовки к соревнованиям и спортивный календарь, который является основой роста спортивного мастерства атлетов;
2. Сокращение государственного финансирования спорта высших достижений;
3. Сокращение регионального финансирования подготовки олимпийского резерва;
4. Вынужденное сокращение финансирования по собственным программам ОКР», – написал глава Олимпийского комитета России.
3. Сокращение регионального финансирования подготовки олимпийского резерва;
4. Вынужденное сокращение финансирования по собственным программам ОКР», – написал глава Олимпийского комитета России.
Почемеу такое происходит ??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
что случилось ???