Станислав Поздняков: «Происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций по подготовке олимпийского резерва»

Теги Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил о деформации в работе российских спортивных федераций.

«Сегодня на форуме «Россия – спортивная держава» мы презентовали наше глубинное исследование, которое отразило итоги анкетирования общероссийских спортивных федераций по вопросам кадрового потенциала, финансов и бюджетирования, а также мониторинг конкурентоспособности спортсменов разных регионов страны.

По итогам вынуждены констатировать, что на сегодняшний день происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций по подготовке спортсменов высокой квалификации и олимпийского резерва.

Она вызвана разными факторами:

1. Несправедливые, незаконные санкции к российскому спорту, которые вынуждают трансформировать систему подготовки к соревнованиям и спортивный календарь, который является основой роста спортивного мастерства атлетов;

2. Сокращение государственного финансирования спорта высших достижений;

3. Сокращение регионального финансирования подготовки олимпийского резерва;

4. Вынужденное сокращение финансирования по собственным программам ОКР», – написал глава Олимпийского комитета России.

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8 комментариев

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Bartez1986
в трёх последних пунктах везде сокращения. а три часа назад говорил, какой президент у нас молодец, спорт любит, помогает всем и вся.. как то не вяжется одно с другим.
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Мэй Касахара
Ответ catcher69
2. Сокращение государственного финансирования спорта высших достижений; 3. Сокращение регионального финансирования подготовки олимпийского резерва; 4. Вынужденное сокращение финансирования по собственным программам ОКР», – написал глава Олимпийского комитета России. Почемеу такое происходит ??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что случилось ???
Потому что на другую статью в бюджете решили выделить максимум средств..
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catcher69
2. Сокращение государственного финансирования спорта высших достижений;

3. Сокращение регионального финансирования подготовки олимпийского резерва;

4. Вынужденное сокращение финансирования по собственным программам ОКР», – написал глава Олимпийского комитета России.

Почемеу такое происходит ??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
что случилось ???
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Надо было пункы 2 и 3 поставить первыми, а Обаму последним.
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B.Jones
Деформация Стас, уже давно произошла. Сейчас последствия.😁
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Татьяна Солотина
Это не деформация, это крах спорта. Пока ещё чиновники это не признают, прикрываясь патриотическими лозунгами, но на одних лозунгах далеко не убежишь и не прыгнешь
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catcher69
Ответ Мэй Касахара
Потому что на другую статью в бюджете решили выделить максимум средств..
так что же он возмущается ?? не в страны же наты вывезли самое главное !!!!!!!!!!
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Delirium
Ответ Bartez1986
в трёх последних пунктах везде сокращения. а три часа назад говорил, какой президент у нас молодец, спорт любит, помогает всем и вся.. как то не вяжется одно с другим.
В бюджет же входят затраты на участие в международных соревнованиях (проживание, тренировки и т.д.). Сейчас всего этого нет из-за бана, бюджет, очевидно, урезают. Плюс ушли спонсоры, рассчитывавшие на соревнования, опять минус в финансах. ОКР вообще сейчас непонятно зачем нужен.
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