Станислав Поздняков: «Происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций по подготовке олимпийского резерва»

Станислав Поздняков заявил о деформации в работе российских спортивных федераций.

«Сегодня на форуме «Россия – спортивная держава» мы презентовали наше глубинное исследование, которое отразило итоги анкетирования общероссийских спортивных федераций по вопросам кадрового потенциала, финансов и бюджетирования, а также мониторинг конкурентоспособности спортсменов разных регионов страны.

По итогам вынуждены констатировать, что на сегодняшний день происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций по подготовке спортсменов высокой квалификации и олимпийского резерва.

Она вызвана разными факторами:

1. Несправедливые, незаконные санкции к российскому спорту, которые вынуждают трансформировать систему подготовки к соревнованиям и спортивный календарь, который является основой роста спортивного мастерства атлетов;

2. Сокращение государственного финансирования спорта высших достижений;

3. Сокращение регионального финансирования подготовки олимпийского резерва;

4. Вынужденное сокращение финансирования по собственным программам ОКР», – написал глава Олимпийского комитета России.