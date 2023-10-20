Станислав Поздняков: «Все убедились, насколько внимательно относится к проблемам спорта президент России. Спорт – дело государственной важности»

Станислав Поздняков отметил, что спорт является делом государственной важности.

«Сегодня на Совете (при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта) все в очередной раз убедились, насколько внимательно относится к проблемам нашего спорта президент России. На заседании поднимались самые разные вопросы, связанные с актуальными вызовами и перспективами развития отрасли. Спорт, в том числе спорт высших достижений, остается делом государственной важности – наверное, это один из ключевых итогов заседания.

У нас завтра в рамках форума «Россия – спортивная держава» пройдет круглый стол по олимпийской тематике. Будем предметно обсуждать с коллегами из общероссийских спортивных федераций состояние дел с подготовкой олимпийского резерва и те шаги, которые нам всем вместе необходимо предпринять для того, чтобы в следующем олимпийском цикле бороться за самые высокие места в общем зачете летних и зимних Игр.

Есть конкретные цифры, понятные задачи, поддержка руководства страны. Нами проведена углубленная экспертиза, пришло время конкретных решений», – сказал глава Олимпийского комитета России ( ).