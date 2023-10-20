Станислав Поздняков: «Все убедились, насколько внимательно относится к проблемам спорта президент России. Спорт – дело государственной важности»

Теги Владимир Путин Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков отметил, что спорт является делом государственной важности.

«Сегодня на Совете (при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта) все в очередной раз убедились, насколько внимательно относится к проблемам нашего спорта президент России. На заседании поднимались самые разные вопросы, связанные с актуальными вызовами и перспективами развития отрасли. Спорт, в том числе спорт высших достижений, остается делом государственной важности – наверное, это один из ключевых итогов заседания.

У нас завтра в рамках форума «Россия – спортивная держава» пройдет круглый стол по олимпийской тематике. Будем предметно обсуждать с коллегами из общероссийских спортивных федераций состояние дел с подготовкой олимпийского резерва и те шаги, которые нам всем вместе необходимо предпринять для того, чтобы в следующем олимпийском цикле бороться за самые высокие места в общем зачете летних и зимних Игр.

Есть конкретные цифры, понятные задачи, поддержка руководства страны. Нами проведена углубленная экспертиза, пришло время конкретных решений», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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22 комментария

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Yasha Kotidze
"Спорт вне политики", но при этом - "дело государственной важности".
И ведь ничего у них в головах не щелкает, когда они всё это трындят.
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Биомеханоид
Особенно доставило про возрождение "парадов физкультурников", прям в голос. Это даже не анахронизм, это уже хтонь. Я так смеялся.
+22
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+21
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Chess
Значит ли это, что спорт в политике?
+21
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Гильденстерн
Ответ Yasha Kotidze
"Спорт вне политики", но при этом - "дело государственной важности". И ведь ничего у них в головах не щелкает, когда они всё это трындят.
Так «дело государственной важности» — это у нас!
А «спорт должен быть вне политики» — фраза для разговоров про гниющий запад

Понимать разницу надо!
+18
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+18
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Fast3R
особенно у нас Перми все убедились, когда все объездные дороги и пол города перекрыли нахрен )
+17
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Olga.t
Спорт - дело государственной важности, президент страны занимается вопросами спорта. Но он точно вне политики....
+15
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Oleg77491
Мне вот интересно, а какой нибудь загнивающей Германии или Испании есть министерство спорта? И если есть, то они тоже какие то круглые столы проводят, обсуждают как их король или канцлер поодерживает развитие спорта.
Бредом каким то занимаются , вместо того чтоб не мешать людям жить
А по факту, сделали в моей школе нормальную спортплощадку с футбольной баскетбольной икакой там еще полями. Но повесили такую цепь с замком на ворота, чтоб никто даже не вздумал заниматься, а то еще удумают в футбол играть! Ужас что начнется. По факту раньше мы там играли иногда в футбол, а сейчас играть негде. Я то ладно, в тренажерный зал хожу, а остальные все больше литроболом стали интересоваться
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Гекдениз Кардениз
Все давно убедились сначала на домашней Олимпиаде обкормил всех допингом получив дисквал с последующим позором в виде белой тряпки вместо флага и гимна , далее под шумок на старте ЧМа ввел закон о повышении пенсий, ну и после мясорубки получили бан везде где только можно зато интересуется спортом на гос уровне "все о России думает"
+9
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+9
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Beriya
Говорить и "относится" это одно, а делать это другое

За четверть века мы наслушались брехни от этого госпадина
+6
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Varvar27
Все ещё раз убедились, насколько тщательно ты и тебе подобные Третьяки,потеряв всякие остатки совести, вылизывают у президента
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Yndestad
Он же вне политики? или методичка поменялась уже?
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Wiley Fox
Спорт – дело государственной важности

Спорт вне политики

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В России научились смешивать несмешиваемое

Вот сборная России по футболу опять играла в форме от Адидас, несмотря на разрыв контракта с немецкой стороны и таурусы
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Alexander Poljakov
глубже, Стася, глубже надо
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Петрович
В чём убедились? В том что пару слов сказал? А на деле что? Как дела с развитием спорта в стране, много ли новых залов, площадок, трасс для занятия спортом? И желательно бесплатных? Много ли детских тренеров появилось за последние годы, а может ещё и зарплату приподняли тем кто уже давно работает?
+4
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Рустам Вагизов
Ещё один полевой командир нашёлся?
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Печально не то, что Путин "внимательно" относится к проблемам спорта. Печально, что он ко всем остальным проблемам относится столь же "внимательно" :)
+3
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Viks
Спорт – дело государственной важности» --- Если людям в стране больше нечем гордиться.
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СпутникНТ
Президент?...Или двойник?... Или ещё один двойник?
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Victor Klimanoff
Поздняков подписаться
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Сергей
Зачем заниматься подготовкой олимпийского резерва если ОИ нам не светят
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