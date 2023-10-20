Станислав Поздняков: «Все убедились, насколько внимательно относится к проблемам спорта президент России. Спорт – дело государственной важности»
Станислав Поздняков отметил, что спорт является делом государственной важности.
«Сегодня на Совете (при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта) все в очередной раз убедились, насколько внимательно относится к проблемам нашего спорта президент России. На заседании поднимались самые разные вопросы, связанные с актуальными вызовами и перспективами развития отрасли. Спорт, в том числе спорт высших достижений, остается делом государственной важности – наверное, это один из ключевых итогов заседания.
У нас завтра в рамках форума «Россия – спортивная держава» пройдет круглый стол по олимпийской тематике. Будем предметно обсуждать с коллегами из общероссийских спортивных федераций состояние дел с подготовкой олимпийского резерва и те шаги, которые нам всем вместе необходимо предпринять для того, чтобы в следующем олимпийском цикле бороться за самые высокие места в общем зачете летних и зимних Игр.
Есть конкретные цифры, понятные задачи, поддержка руководства страны. Нами проведена углубленная экспертиза, пришло время конкретных решений», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).
И ведь ничего у них в головах не щелкает, когда они всё это трындят.
А «спорт должен быть вне политики» — фраза для разговоров про гниющий запад
Понимать разницу надо!
Бредом каким то занимаются , вместо того чтоб не мешать людям жить
А по факту, сделали в моей школе нормальную спортплощадку с футбольной баскетбольной икакой там еще полями. Но повесили такую цепь с замком на ворота, чтоб никто даже не вздумал заниматься, а то еще удумают в футбол играть! Ужас что начнется. По факту раньше мы там играли иногда в футбол, а сейчас играть негде. Я то ладно, в тренажерный зал хожу, а остальные все больше литроболом стали интересоваться
За четверть века мы наслушались брехни от этого госпадина
Спорт вне политики
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В России научились смешивать несмешиваемое
Вот сборная России по футболу опять играла в форме от Адидас, несмотря на разрыв контракта с немецкой стороны и таурусы