Дефицит финансирования на спортивную подготовку в России составил почти 4 млрд рублей

Теги Олимпийская сборная России ОКР Владимир Сенглеев деньги Легкая атлетика

Дефицит финансирования на спортивную подготовку в России составил почти 4 млрд рублей.

Об этом сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

«После анкетирования федераций по видам спорта мы выяснили, что у нас есть дефицит финансирования на спортивную подготовку в размере 3928,0 млн рублей (в том числе 3070,3 млн рублей у федераций по летним видам спорта и 857,7 млн рублей у федераций по зимним видам спорта).

Из них 2715,3 млн рублей – необходимые расходы по основной сборной команде России, включая 2187,3 млн рублей у лета и 528,0 млн рублей у зимы.

1212,7 млн рублей по резерву, в том числе 883,0 млн рублей у федерации по лету и 329,7 млн рублей у федераций по зимним видам спорта», – сказал Сенглеев.

Также он гендиректор ОКР отметил, что спортсмены из России потеряли более 1 млрд рублей после введения санкций.

«Спортсмены и тренеры получали премии за счет государственных денег, их выплачивали федерации и организаторы международных соревнований. Мы запросили, сколько вообще потеряли спортсмены, – 1,064 млрд рублей», – цитирует Сенглеева ТАСС.

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27 комментариев

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Игорь М.
Восполнять будут из бюджета на здравоохранение и образование)
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Лимит Лимитович
Санкции же на пользу вроде? Что за дискредитация Минфина?
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Ебздрогыч
Ну если не проводить никому не нужные игры дружбы, то денег хватит и еще останется
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Wiley Fox
«Спортсмены и тренеры получали премии за счет государственных денег, их выплачивали федерации и организаторы международных соревнований. Мы запросили, сколько вообще потеряли спортсмены, – 1,064 млрд рублей», – цитирует Сенглеева ТАСС.

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А почему спортсмены должны получать раздутые премии? Давайте сравним, сколько получают норвежцы и американские спортсмены, и сколько наши. С канадскими сравним

Хватит бюджет разбазаривать
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pas33pas
Общий призовой фонд Всемирных игр дружбы – 4,6 млрд рублей. Совпадение? Не думаю.
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Российский пользователь
Ответ Enotic
Так учитесь зарабатывать, привлекайте спонсоров, краудфандинг.
зачем им это, они не умеют,,,,,им проще вызвать кого то из карешей, согласовав с дедом и назначить спонсором того или иного мероприятия
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Максим Черкашин
Ответ Игорь М.
Восполнять будут из бюджета на здравоохранение и образование)
В новом бюджете, который ещё не приняли. Вообще замечательно, чёрным по белому написано. В связи с тем, что газпром несёт убытки. Предлагается размазать убытки на население. И в дальнейшем увелечение тарифов на ЖКХ на всё на 9,8%.
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summerglau
Ответ Игорь М.
Восполнять будут из бюджета на здравоохранение и образование)
Их уже урезали, потому что все деньги идут на оборонные и прочие секретные статьи бюджета.
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Enotic
Так учитесь зарабатывать, привлекайте спонсоров, краудфандинг.
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brig_Mercury
То-то вчера было разговоров высокого полёта о спорте, четко по народной мудрости: «Если заговорили о патриотизме, значит, или украли, или собираются украсть»
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СИ
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Я считаю что нет никакого дефицита финансирования нашего спорта!
А если осесть то убрать этот дефицит очень просто и просто не составляет труда - уберите на 90 % финансирование нашего бесполезного футбола
Сократите огромный штат рфс и РПЛ в 10 раз
Сократите огромные зарплаты руководства рфс и РПЛ в 10 раз
Сократите в10 раз расходы на сборную по футболу и поставьте тренера сборной на общественных началах,
У праздните офис - контору РПЛ вместе с ее руководителем.
Вот и все - остальной спорт нельзя урезать финансирование потому что наш спорт по достижениям лучший в мире , кроме футбола который я считаю опускается все ниже и ниже прямо пропорционально финансовым вливаниям в него.
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Назар Игорь
Мечтаю хоть раз увидеть цифры трат на зарплаты и пенсии силовиков, многочисленные льготы и т. п. Уверен, на порядок больше чем на здравоохранение, образование, культуру и спорт вместе взятых.
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Beriya
Сборная? Столько? Офигеть!
Они же не куда не ездят
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KMR
3 дня сво - 3 лярда долларов. А тут 4 лярда рублей. Тюфу,а не сумма
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zidane467554
какой щас толк от профессионального спорта. пускай идут гвозди производить. гвоздей у нас нет
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vanessa2021
При этом на проведение этапа фк в Уфе из бюджета было выделено аж 21 млн рублей. Это при том, что еще и билеты с рекламой продавались.

Можно хоть приблизительно расписать на что были потрачены эти миллионы?

Аренда старого катка на 4 дня максимум миллион, оплата судей , техпанели тоже максимум миллион. Поизовые фигуристам еще миллион.

А куда подевали остальные миллионы? Может надо пилить бюджет меньше?

Экр в Уфе- частный случай, просто иллюстрирует ситуацию, что основная часть бюджетных денег тратится совсем не на спорт.
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Даня Би
Я не понимаю, как это возможно с учётом реально БЕШЕНЫХ отчислений букмекеров на спорт (минимум 30 лямов за квартал с одного легального бука). На днях видел новость о том, что Счётная палата уличила спортивные федерации в нецелевом использовании отчислений. И у чиновников ещё хватает совести говорить о недостатке финансирования, просто жесть
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Александр Скворцов
Хочется спросить: Где деньги, Зин!?
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skyintothesea
Учитывая бюджет следующего года, после этого случится дефицит социалки или ещё чего
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BearS
Ответ Игорь М.
Восполнять будут из бюджета на здравоохранение и образование)
>на здравоохранение и образование
Там и так особо денег не было, а в последних бюджетах - и подавно
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Delirium
Ответ Лимит Лимитович
Санкции же на пользу вроде? Что за дискредитация Минфина?
При чем тут минфин, когда потери из-за ушедших спонсоров и недополученных призовых в связи с баном?
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Игорь М.
Тогда почему эта сфера ещё живёт?
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