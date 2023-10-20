Дефицит финансирования на спортивную подготовку в России составил почти 4 млрд рублей
Дефицит финансирования на спортивную подготовку в России составил почти 4 млрд рублей.
Об этом сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.
«После анкетирования федераций по видам спорта мы выяснили, что у нас есть дефицит финансирования на спортивную подготовку в размере 3928,0 млн рублей (в том числе 3070,3 млн рублей у федераций по летним видам спорта и 857,7 млн рублей у федераций по зимним видам спорта).
Из них 2715,3 млн рублей – необходимые расходы по основной сборной команде России, включая 2187,3 млн рублей у лета и 528,0 млн рублей у зимы.
1212,7 млн рублей по резерву, в том числе 883,0 млн рублей у федерации по лету и 329,7 млн рублей у федераций по зимним видам спорта», – сказал Сенглеев.
Также он гендиректор ОКР отметил, что спортсмены из России потеряли более 1 млрд рублей после введения санкций.
«Спортсмены и тренеры получали премии за счет государственных денег, их выплачивали федерации и организаторы международных соревнований. Мы запросили, сколько вообще потеряли спортсмены, – 1,064 млрд рублей», – цитирует Сенглеева ТАСС.
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А почему спортсмены должны получать раздутые премии? Давайте сравним, сколько получают норвежцы и американские спортсмены, и сколько наши. С канадскими сравним
Хватит бюджет разбазаривать
А если осесть то убрать этот дефицит очень просто и просто не составляет труда - уберите на 90 % финансирование нашего бесполезного футбола
Сократите огромный штат рфс и РПЛ в 10 раз
Сократите огромные зарплаты руководства рфс и РПЛ в 10 раз
Сократите в10 раз расходы на сборную по футболу и поставьте тренера сборной на общественных началах,
У праздните офис - контору РПЛ вместе с ее руководителем.
Вот и все - остальной спорт нельзя урезать финансирование потому что наш спорт по достижениям лучший в мире , кроме футбола который я считаю опускается все ниже и ниже прямо пропорционально финансовым вливаниям в него.
Они же не куда не ездят
Можно хоть приблизительно расписать на что были потрачены эти миллионы?
Аренда старого катка на 4 дня максимум миллион, оплата судей , техпанели тоже максимум миллион. Поизовые фигуристам еще миллион.
А куда подевали остальные миллионы? Может надо пилить бюджет меньше?
Экр в Уфе- частный случай, просто иллюстрирует ситуацию, что основная часть бюджетных денег тратится совсем не на спорт.
Там и так особо денег не было, а в последних бюджетах - и подавно