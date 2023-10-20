Дефицит финансирования на спортивную подготовку в России составил почти 4 млрд рублей.

Об этом сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России ( ) Владимир Сенглеев.

«После анкетирования федераций по видам спорта мы выяснили, что у нас есть дефицит финансирования на спортивную подготовку в размере 3928,0 млн рублей (в том числе 3070,3 млн рублей у федераций по летним видам спорта и 857,7 млн рублей у федераций по зимним видам спорта).

Из них 2715,3 млн рублей – необходимые расходы по основной сборной команде России, включая 2187,3 млн рублей у лета и 528,0 млн рублей у зимы.

1212,7 млн рублей по резерву, в том числе 883,0 млн рублей у федерации по лету и 329,7 млн рублей у федераций по зимним видам спорта», – сказал Сенглеев.

Также он гендиректор ОКР отметил, что спортсмены из России потеряли более 1 млрд рублей после введения санкций.

«Спортсмены и тренеры получали премии за счет государственных денег, их выплачивали федерации и организаторы международных соревнований. Мы запросили, сколько вообще потеряли спортсмены, – 1,064 млрд рублей», – цитирует Сенглеева ТАСС.