Матыцин о мировом спорте: «Нам не надо разрывать связи – мы в этом мире прочно стоим. Как говорила Раневская: «Мы сами должны решать, на кого нам производить впечатление»

Олег Матыцин процитировал Фаину Раневскую, говоря о связи РФ с мировым спортом.

«Соответствие международным стандартам важно, но сегодня особенно актуально создать собственные, консолидировать все усилия, чтобы построить суверенную систему спорта, для этого у нас все есть.

Нам не надо разрывать связи, не надо говорить о том, что мы откуда-то уходим – мы в этом мире прочно стоим.

Мы тому миру на протяжении 15 лет все это доказывали, проведя соревнования по самым популярным дисциплинам.

Как говорила Фаина Раневская: «Мы сами должны решать, на кого нам производить впечатление, а на кого не производить». Будем идти с гордо поднятой головой.

Сейчас уже многие понимают, что без России развитие мирового спорта невозможно», – сказал министр спорта Олег Матыцин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

Также министр отметил, что России необходимо определить роль и место страны в построении будущего мирового спорта.

«Вызовы, перед которыми сегодня оказался российский спорт, в виде санкционных мер международных спортивных организаций и политизация спорта определяют новые форматы деятельности и приоритеты развития в сфере физической культуры и спорта.

Основная задача сегодня, по нашему мнению, не только в оперативном реагировании на изменения спортивного миропорядка, хотя это тоже важно, но и в определении роли и места России в построении будущего мирового спорта, прежде всего, через укрепление национальной системы физической культуры и спорта, создание конкурентной среды, используя и развивая потенциал регионов РФ и наше взаимодействие с надежными международными партнерами на платформах БРИКС, СНГ, ШОС», – заявил Матыцин.