Матыцин о мировом спорте: «Нам не надо разрывать связи – мы в этом мире прочно стоим. Как говорила Раневская: «Мы сами должны решать, на кого нам производить впечатление»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Легкая атлетика

Олег Матыцин процитировал Фаину Раневскую, говоря о связи РФ с мировым спортом.

«Соответствие международным стандартам важно, но сегодня особенно актуально создать собственные, консолидировать все усилия, чтобы построить суверенную систему спорта, для этого у нас все есть. 

Нам не надо разрывать связи, не надо говорить о том, что мы откуда-то уходим – мы в этом мире прочно стоим.

Мы тому миру на протяжении 15 лет все это доказывали, проведя соревнования по самым популярным дисциплинам.

Как говорила Фаина Раневская: «Мы сами должны решать, на кого нам производить впечатление, а на кого не производить». Будем идти с гордо поднятой головой.

Сейчас уже многие понимают, что без России развитие мирового спорта невозможно», – сказал министр спорта Олег Матыцин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

Также министр отметил, что России необходимо определить роль и место страны в построении будущего мирового спорта.

«Вызовы, перед которыми сегодня оказался российский спорт, в виде санкционных мер международных спортивных организаций и политизация спорта определяют новые форматы деятельности и приоритеты развития в сфере физической культуры и спорта.

Основная задача сегодня, по нашему мнению, не только в оперативном реагировании на изменения спортивного миропорядка, хотя это тоже важно, но и в определении роли и места России в построении будущего мирового спорта, прежде всего, через укрепление национальной системы физической культуры и спорта, создание конкурентной среды, используя и развивая потенциал регионов РФ и наше взаимодействие с надежными международными партнерами на платформах БРИКС, СНГ, ШОС», – заявил Матыцин.

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Раневская гораздо ёмче говорила про вас, пионэров у кормушки, куда вам идти
+20
-3
+17
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dedushka
Вы уже на весь мир впечатление произвели такое, что не дай бог никому. Десятилетия потребуются, чтобы от этого отмыться.
+8
0
+8
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Sobachkin
Вы уже там определитесь, то альфа самцы гордые, то кошечки, которые ласки ждут и покормили б
+6
0
+6
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Сергей48
Ответ Ебздрогыч
Раневская гораздо ёмче говорила про вас, пионэров у кормушки, куда вам идти
" ПионЭры, идите в ж…пу!" Фаина Раневская
+5
-1
+4
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Wiley Fox
Сейчас уже многие понимают, что без России развитие мирового спорта невозможно», – сказал министр спорта Олег Матыцин в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

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Особенно футбол страдает без России и наших поленьев
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Ilya Bobrin
Ему бы Жванецкого:
«Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений».
+2
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Вася Путин
только в россии уголовник может стать у руля во власти
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leon01
Кения вами впечатлена!
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dedushka
Ответ Ебздрогыч
Раневская гораздо ёмче говорила про вас, пионэров у кормушки, куда вам идти
там еще про то, что у павлина под хвостом, тоже очень в тему
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