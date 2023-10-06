Станислав Поздняков: «Процедуры выхода из МОК юридически нет. Не вижу смысла в резких действиях, мы часть большой спортивной системы»

Станислав Поздняков заявил, что не видит смысла в выходе из МОК.

«Юридически такой процедуры [выхода из МОК] нет, я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу.

Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное – будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

Глава ОКР не видит ни одного нашего спортсмена на Олимпиаде-2024. Хм, вот звезды, которые точно могут поехать