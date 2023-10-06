Станислав Поздняков: «Процедуры выхода из МОК юридически нет. Не вижу смысла в резких действиях, мы часть большой спортивной системы»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что не видит смысла в выходе из МОК.

«Юридически такой процедуры [выхода из МОК] нет, я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу.

Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное – будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

Глава ОКР не видит ни одного нашего спортсмена на Олимпиаде-2024. Хм, вот звезды, которые точно могут поехать

8 комментариев

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Viks
Поздняков: «Процедуры выхода из МОК юридически нет. --- Брешет. Тужится усидеть в кресле председателя ОКР.
+5
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+5
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RS919
Ответ Viks
Поздняков: «Процедуры выхода из МОК юридически нет. --- Брешет. Тужится усидеть в кресле председателя ОКР.
Процедура выхода должна быть предусмотрена в любом случае. Темнит чиновничек.
+4
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Георгий Михеев
Ну такими темпами МОК сам нас выпрет за дверь официально. За организацию игр брикс и прочей ерунды -)
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Atsuktuvas
В Госдуме можно любую процедуру принять за день. Даже изменения в Конституции США.
+1
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milan_lia
Нет никакой процедуры, чтобы не платить мне зарплату, даже если я ничего не делаю :)
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Viks
Ответ Георгий Михеев
Ну такими темпами МОК сам нас выпрет за дверь официально. За организацию игр брикс и прочей ерунды -)
... за приём в ОКР комитетов ДНР и ЛНР...
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