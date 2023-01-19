Госдуме рекомендовали принять законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями
Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями.
Об этом было объявлено на заседании комитета в четверг.
Речь идет о предоставлении спортивным федерациям сведений о заключенных пари на соревнованиях.
В действующем законе прописано, что именно спортивные федерации могут наказывать и дисквалифицировать спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд за то, что они участвуют в тотализаторах. Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут, так как у них нет законного права.
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 26 января.
Если ставишь на свою честную победу - что здесь аморального.
Ну-ну,боритесь
Можно и прописать.
Разве ставки не анонимные? В конце концов можно же сделать ставку через кого то? Как вообще можно реализовывать контроль за этим?
Первое чемпионство семака помните?
На зенит коэффициент 1.32 был до начала чемпионата. С днищенским составом и физруком вместо тренера