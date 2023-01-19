Госдуме рекомендовали принять законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями

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Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями.

Об этом было объявлено на заседании комитета в четверг.

Речь идет о предоставлении спортивным федерациям сведений о заключенных пари на соревнованиях.

В действующем законе прописано, что именно спортивные федерации могут наказывать и дисквалифицировать спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд за то, что они участвуют в тотализаторах. Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут, так как у них нет законного права.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 26 января.

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26 комментариев

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Recreated
Как всегда, очередной бредовый закон!
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Русский уравнитель
Очередное не пойми что!
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DD102DD
Подумалось.

Если ставишь на свою честную победу - что здесь аморального.
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Антимосковский
Ответ Wiley Fox
Привет, РПЛ Первое чемпионство семака помните? На зенит коэффициент 1.32 был до начала чемпионата. С днищенским составом и физруком вместо тренера
а на кого должен был быть? на спартачок твой?)
+2
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+2
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KMR
А выше реклама про Краснодар и Винлайн)
Ну-ну,боритесь
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сушеный абрикос
Ответ инок
В рекламе доминируют тотализаторы, этим все сказано
это ВСЁ, что вам есть сказать ?
+1
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+1
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Дмитрий9779
А сейчас юзер Виля Фокс всем нам предъявит доказательства,что перед первым сезоном Семака в Зените ставка на победу была 1,32,правда же😁
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tolobas
Ответ Angry Dude
/Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут, так как у них нет законного права./ Разве ставки не анонимные? В конце концов можно же сделать ставку через кого то? Как вообще можно реализовывать контроль за этим?
Анонимных ставок давно уже нет. Сначала регистрация с паспортными данными, потом ставки
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Аркадий Аркадич
Ответ -= Masteryuga =-
это все борьба с ветряными мельницами, есть опыт США, которые с 30х годов в принципе запретили ставки в стране, кроме игровых зон, поскольку мафия срослась со спортом и ставками, и будет вам чистота в спорте
Очень крутая идея в 21 веке, когда все ставки уже давно на экране мобилы.
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evgeniy
Бред какой! Какой спортсмен или тренер, в здравом уме, ставки, в случае скользкой ситуации, от своего имени будет делать?
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SadButTrue
Ответ инок
В рекламе доминируют тотализаторы, этим все сказано
Что сказано?
+4
0
+4
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Defender64
Ответ Angry Dude
/Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут, так как у них нет законного права./ Разве ставки не анонимные? В конце концов можно же сделать ставку через кого то? Как вообще можно реализовывать контроль за этим?
В снукере каким-то образом контролируют и время и времени кто-то попадает в дисквал.
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Мишка Шарапов
Депутат Шипулен против догов. Чето как-то даже смешно звучит учитывая карьеру Антоши.
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Savarona25
Все проблемы спорта уже решены, осталось мелкие детали подправить. Тем более, что в комитете по спорту Думы просто титаны мысли собраны вроде небезызвестных и активных Терюшкова и Свищева.
+3
-1
+2
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АРТУР АЛИЕВ
Автор законопроекта Лапочкин
0
0
0
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-= Masteryuga =-
это все борьба с ветряными мельницами, есть опыт США, которые с 30х годов в принципе запретили ставки в стране, кроме игровых зон, поскольку мафия срослась со спортом и ставками, и будет вам чистота в спорте
0
0
0
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DD102DD
Если только после вердикта по уголовному делу.

Можно и прописать.
+1
0
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Ми Ша
Коротко: депутатам можно, спортсменам нельзя
+1
0
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Блинчик
И в чём смысл?
+2
-1
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Winterburn
Лучше бы приняли приняли законопроект о манипулировании конституцией
+6
-2
+4
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Angry Dude
/Но узнать, кто, где и на что делает ставки, спортивные федерации не могут, так как у них нет законного права./

Разве ставки не анонимные? В конце концов можно же сделать ставку через кого то? Как вообще можно реализовывать контроль за этим?
+6
0
+6
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Tiestorzn17
Филькина грамота очередная
+6
0
+6
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Wiley Fox
Привет, РПЛ

Первое чемпионство семака помните?

На зенит коэффициент 1.32 был до начала чемпионата. С днищенским составом и физруком вместо тренера
+6
-5
+1
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xQcoW
Договорятся, чтобы не принимали такой закон
+4
0
+4
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инок
В рекламе доминируют тотализаторы, этим все сказано
+19
-4
+15
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