Виталий Смирнов: «Ни один бойкот Олимпиады не был оправдан. Это всегда тупик, он ни к чему не ведет, кроме трагедии для спортсменов»

Виталий Смирнов заявил, что бойкот Олимпиады не помогает добиться никаких целей.

Ранее Смирнов рассказал, как в СССР приняли решение о бойкоте Олимпийских игр-1984 в США.

«В числе тех, кто с трибуны выступал в поддержку бойкота, был и я. И это один из тех поступков в жизни, за который мне стыдно.

Я понимал, конечно, что таковы условия игры. У меня не было выбора, и все люди спорта это прекрасно знали. Как знали и то, что это решение обернется трагедией для нескольких десятков наших чемпионов, им упущенный шанс уже никто и никогда не вернул.

История показала, что ни один бойкот Олимпийских игр не был оправдан. Бойкот – это всегда тупик, он не помогает добиться никаких целей и ни к чему не ведет, кроме трагедии для конкретных спортсменов», – сказал почетный президент .

Как СССР решился на бойкот Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе? Рассказывает Виталий Смирнов – участник тех событий