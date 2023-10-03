Виталий Смирнов: «Ни один бойкот Олимпиады не был оправдан. Это всегда тупик, он ни к чему не ведет, кроме трагедии для спортсменов»

Теги Виталий Смирнов Олимпийская сборная России ОКР Легкая атлетика

Виталий Смирнов заявил, что бойкот Олимпиады не помогает добиться никаких целей.

Ранее Смирнов рассказал, как в СССР приняли решение о бойкоте Олимпийских игр-1984 в США.

«В числе тех, кто с трибуны выступал в поддержку бойкота, был и я. И это один из тех поступков в жизни, за который мне стыдно.

Я понимал, конечно, что таковы условия игры. У меня не было выбора, и все люди спорта это прекрасно знали. Как знали и то, что это решение обернется трагедией для нескольких десятков наших чемпионов, им упущенный шанс уже никто и никогда не вернул.

История показала, что ни один бойкот Олимпийских игр не был оправдан. Бойкот – это всегда тупик, он не помогает добиться никаких целей и ни к чему не ведет, кроме трагедии для конкретных спортсменов», – сказал почетный президент ОКР.

Как СССР решился на бойкот Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе? Рассказывает Виталий Смирнов – участник тех событий

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20 комментариев

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Savarona25
В. Смирнову 88 лет. Вероятно подумал, что уже можно себе позволить и правду сказать. При этом многие его ровесники продолжают проявлять осторожность и конформизм, что нередко удивляет.
+19
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+15
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Snuppi
Ответ Wiley Fox
Вот бойкота Мюнхена-1936 не было И что получили в итоге?
СССР впервые принял участие в ОИ в 1952 году.
+7
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Mikkimaus
Ой ли, стыдно ему. Смирнов всю жизнь был государственником. Поэтому и продержался так долго и до сих пор в почете. Он всегда делал то, что нужно в интересах государства. А тут вдруг запел про стыд. Сидел бы молчал уж....
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Николай Глыбочко
Ответ Savarona25
В. Смирнову 88 лет. Вероятно подумал, что уже можно себе позволить и правду сказать. При этом многие его ровесники продолжают проявлять осторожность и конформизм, что нередко удивляет.
Многие ровесники уж в мире ином, а другие в таком состоянии, что им не до этого, кто же это проявляет осторожность и конформизм?
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Харламов Никита
признать ошибку - дорогого стоит .
хотя тот поступок Смирнова говорит о том, что в то время он БОЛЬШЕ думал о себе - нежели о спортсменах
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Александр Скворцов
Ответ Savarona25
В. Смирнову 88 лет. Вероятно подумал, что уже можно себе позволить и правду сказать. При этом многие его ровесники продолжают проявлять осторожность и конформизм, что нередко удивляет.
На старости лет перед Господом Богом многие начинают каятся в надежде попасть в царство Божие!
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Александр Шульгин
Байкот к ситуации которая сейчас не имеет никакого отношения
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caius
Вообще-то в истории не было такого чтобы кучка натовских стран и их прихвостней запрещала крупной стране выступать под своим флагом.
Вот это точно ни к чему хорошему не приведет, и с этим нужно бороться, в т.ч. бойкотом
+9
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Pavelaznaurov
Высказал свое мнение!!!!! Молодец—— он победил свой конформизм ))))
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SadButTrue
Ответ stalkers111
а случись тогда Мюнхен 72, чтоб ты говорил? или думаешь, там дураки всё решали за тебя? лучше б молчал
Вот правильно! Нечего участвовать в этих буржуазных олимпиадах. Для настоящих патриотов мнение начальства важнее всего, а для спорта достаточно и Спартакиады и медали ГТО.
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JL JL
Нет-нет! Все спортсмены как один откажутся выступать на ОИ. Потом выйдут в эфир представители спортсменов и заявят, что на спортивно-комсомольском собрании единодушно приняли заявление: отказ! Ну и все остальные словечки по методичке. Вы их знаете.
А потом, ночью все спортсмены будут рыдать в подушку и проклинать все на свете.
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Olga.t
Может ему сейчас стыдно? А тогда было в самый раз! Вот и сейчас многие чиновники поддерживают линию партии вне зависимости от собственного отношения, а потом на рубеже 90 лет могут тоже покаянно сказать "теперь мне стыдно".
Искренностью здесь и не пахнет.
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stalkers111
а случись тогда Мюнхен 72, чтоб ты говорил? или думаешь, там дураки всё решали за тебя? лучше б молчал
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fewral
Хорошо сказал!
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