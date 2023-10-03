Виталий Смирнов: «Ни один бойкот Олимпиады не был оправдан. Это всегда тупик, он ни к чему не ведет, кроме трагедии для спортсменов»
Виталий Смирнов заявил, что бойкот Олимпиады не помогает добиться никаких целей.
Ранее Смирнов рассказал, как в СССР приняли решение о бойкоте Олимпийских игр-1984 в США.
«В числе тех, кто с трибуны выступал в поддержку бойкота, был и я. И это один из тех поступков в жизни, за который мне стыдно.
Я понимал, конечно, что таковы условия игры. У меня не было выбора, и все люди спорта это прекрасно знали. Как знали и то, что это решение обернется трагедией для нескольких десятков наших чемпионов, им упущенный шанс уже никто и никогда не вернул.
История показала, что ни один бойкот Олимпийских игр не был оправдан. Бойкот – это всегда тупик, он не помогает добиться никаких целей и ни к чему не ведет, кроме трагедии для конкретных спортсменов», – сказал почетный президент ОКР.
Как СССР решился на бойкот Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе? Рассказывает Виталий Смирнов – участник тех событий
хотя тот поступок Смирнова говорит о том, что в то время он БОЛЬШЕ думал о себе - нежели о спортсменах
Вот это точно ни к чему хорошему не приведет, и с этим нужно бороться, в т.ч. бойкотом
А потом, ночью все спортсмены будут рыдать в подушку и проклинать все на свете.
Искренностью здесь и не пахнет.