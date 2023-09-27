Станислав Поздняков: «ОКР был вынужден значительно сократить штатный состав. Нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет»

Станислав Поздняков рассказал о сокращениях в Олимпийском комитете России.

«Безусловно, нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет. Все-таки одна из основных задач ОКР – подготовка к Олимпийским играм и участие в них. То, что нами не получено приглашение в Париж-2024, радости не добавляет.

Более того, мы вынуждены были значительно сократить наш штатный состав. Причина проста – объем работы, связанный непосредственно с международными олимпийскими мероприятиями, серьезно снизился.

Пришлось принимать кадровые решения. Ряд наших бывших сотрудников мы помогли трудоустроить в общероссийские спортивные федерации, они сейчас трудятся в этом же здании, выполняют необходимый для ОСФ (общероссийских спортивных федераций) объем работ. Это специалисты с хорошим опытом.

Состав сократился в общей сложности на четверть. Но как только Олимпийские игры вновь станут открытыми для нас, мы пригласим их обратно. Главная наша задача сейчас, чтобы специалисты, которые обладают навыками, знаниями и компетенцией, не ушли из отрасли», – рассказал глава .