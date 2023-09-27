Станислав Поздняков: «ОКР был вынужден значительно сократить штатный состав. Нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков рассказал о сокращениях в Олимпийском комитете России.

«Безусловно, нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет. Все-таки одна из основных задач ОКР – подготовка к Олимпийским играм и участие в них. То, что нами не получено приглашение в Париж-2024, радости не добавляет.

Более того, мы вынуждены были значительно сократить наш штатный состав. Причина проста – объем работы, связанный непосредственно с международными олимпийскими мероприятиями, серьезно снизился.

Пришлось принимать кадровые решения. Ряд наших бывших сотрудников мы помогли трудоустроить в общероссийские спортивные федерации, они сейчас трудятся в этом же здании, выполняют необходимый для ОСФ (общероссийских спортивных федераций) объем работ. Это специалисты с хорошим опытом.

Состав сократился в общей сложности на четверть. Но как только Олимпийские игры вновь станут открытыми для нас, мы пригласим их обратно. Главная наша задача сейчас, чтобы специалисты, которые обладают навыками, знаниями и компетенцией, не ушли из отрасли», – рассказал глава ОКР.

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9 комментариев

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Ярик01
Олимпиады нет для абсолютной массы спортсменов и тем более чиновников, но персонал организации, что должна заниматься олимпийскими играми сокращен всего лишь на четверть )
+11
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Viks
Закрыть за ненадобностью. Объём работы не сократился, а полностью исчез! Поздняков и ОКР сейчас просто проедают народные деньги.
+11
-3
+8
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Olga.t
На текущий момент надо по крайней мере приостановить вообще деятельность ОКР как организации.
"Райком закрыт, всё и ушли на фронт" ©
Вот Поздняков и боится лишиться своей должности за ненадобностью.
+4
-1
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Лека-Лека
Да их вообще разогнать к чертовой матери надо. Нахлебники.
Вот бы почитать отчеты что конкретно они за последний год сделали.
+3
0
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Железная Леди
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т.е. добавили штаты в общероссийские федерации? от перемены мест слогаемых сумма не ....
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Alsjd
Им уже на пенсию пора будет уходить, когда их работа станет актуальной снова
+2
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Лиана
Можно вообще расформировать этот орган, со своей задачей он не справился, на ои поехал спортсмен без проверенной допинг пробой, скандал, команда без золота, а позднякову лишь ордена медали достались
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Железная Леди
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Ответ Ярик01
Олимпиады нет для абсолютной массы спортсменов и тем более чиновников, но персонал организации, что должна заниматься олимпийскими играми сокращен всего лишь на четверть )
сокрацен ли? сидят там же и зарплату получают.
+1
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Татьяна Солотина
Сидят на низком старте, ждут, когда их пригласят на ОИ. Долго же вам ждать придётся, всё равно будете раскомплексованы и закрыты, стали ненужной организацией
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