Минспорт одобрил порядок утверждения РУСАДА антидопинговых правил
Министерство спорта РФ одобрило порядок утверждения РУСАДА антидопинговых правил.
Приказ «О порядке утверждения общероссийской антидопинговой организации общероссийских антидопинговых правил» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила.
Ранее ответственным за утверждение антидопинговых правил было Министерство спорта России.
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