Минспорт одобрил порядок утверждения РУСАДА антидопинговых правил

Теги допинг РУСАДА Министерство спорта России Легкая атлетика

Министерство спорта РФ одобрило порядок утверждения РУСАДА антидопинговых правил.

Приказ «О порядке утверждения общероссийской антидопинговой организации общероссийских антидопинговых правил» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила.

Ранее ответственным за утверждение антидопинговых правил было Министерство спорта России.

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1 комментарий

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La Gushka
А ЗАКОН-ТО ГДЕ??? Минспорта, скачи в думу, чтобы быстро приняли!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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