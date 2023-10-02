Глава МОК: «Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ТАСС Легкая атлетика

Глава МОК ответил на обвинения в двойных стандартах при допуске к стартам россиян.

«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто.

С одной стороны, наша миссия – объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования.

Но если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила», – сказал Томас Бах во время Международного форума спортсменов в Лозанне.

Он отметил, что МОК обвиняют в том, что санкции по отношению к российским спортсменам были более строгими, нежели к атлетам из других стран, находящихся в состоянии военного конфликта. Глава МОК заявил, что строгость санкций вызвана беспрецедентностью ситуации, связанной с нарушением олимпийского перемирия.

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9 комментариев

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Nick Crosier
У МОК вообще нет никаких стандартов.одно лицемерие и поведение мыши.
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Андрей Балабаев
Ах вот оно что. Просто штаты и нато во время олимпиад военные действия не начинали и только поэтому эти страны не наказывали. Верим!)
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Бартоломью Робертс
Твёрдо скажи: "Спорт вне политики"! И никакого баланса искать не надо будет.
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Ser77
Логические цепочки и причинно-следственные связи явно не главный конек Томаса Баха
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Adjusted
Мы должны защитить всех спортсменов и канадских дедушек!
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La Gushka
Бах: чтобы объединить,надо сначала разъединить, чтобы объединение выглядело как подвиг.
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ДИОНИС
Томас Бах говорит одно, а делает совсем другое!
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pwq2nqmww9
Спорт давно уже превратился в бизнес, где рулят производители допинга, рекламодатели и политика. Бах, ваша организация коррумпирована и подмята США.
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Чавес2
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да уж видим, как вы спортсменов защищаете...
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