Глава МОК: «Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто»

Глава МОК ответил на обвинения в двойных стандартах при допуске к стартам россиян.

«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто.

С одной стороны, наша миссия – объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования.

Но если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила», – сказал во время Международного форума спортсменов в Лозанне.

Он отметил, что МОК обвиняют в том, что санкции по отношению к российским спортсменам были более строгими, нежели к атлетам из других стран, находящихся в состоянии военного конфликта. Глава МОК заявил, что строгость санкций вызвана беспрецедентностью ситуации, связанной с нарушением олимпийского перемирия.