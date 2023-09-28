Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России («Р-Спорт»)

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой приостановил работу в России.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

Фонд был открыт в 2013 году. Он зарегистрирован в Волгограде и до сих пор числится действующим в ЕГРЮЛ, но не проводит финансовых операций.

За 2022 год организация подала нулевую отчетность в налоговую.

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