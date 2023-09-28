Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России («Р-Спорт»)

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Р-Спорт Благотворительность Легкая атлетика

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой приостановил работу в России.

Об этом сообщает «Р-Спорт». 

Фонд был открыт в 2013 году. Он зарегистрирован в Волгограде и до сих пор числится действующим в ЕГРЮЛ, но не проводит финансовых операций. 

За 2022 год организация подала нулевую отчетность в налоговую. 

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10 комментариев

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Orange carrot
Теперь будет помогать детям Монако?
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Palex Palex
Это же был номинальный фонд...сказала Елена
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Виктор Ш.
Фонд и дети были номинальными, получается?
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МеняИгнорируетСпортс
Как все просто у некоторых личностей. Представляешь клуб армии, форму военную примеряешь, вступаешь в Путин Тим, агитируешь за президента. Тебя никто не заставляет этим заниматься, ты уже добилась всего, чего только можно. А потом бац, и в момент ты всё пытаешься затереть, от всего отстраниться, замести следы своего ДОБРОВОЛЬНОГО участия.
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Лизавета Анна -Мария
А что это вдруг?!! ))
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Кирилл Польский
Не удивлюсь, если она и в МОК продвигает как можно больше запретов, шире и шире, чтобы всех коснулось, и критерии по допуску тоже помогает разрабатывать такие, чтоб ещё и ещё унизительнее были)
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U
Ответ Orange carrot
Теперь будет помогать детям Монако?
Собственно она давно уже. Как звание номинальное, так и фонд.
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andplak
да всё нормально.просто он переехал ,как и владелец в Испанию
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dimitrii63
государство и иже с ним, убрало финансирование, какой уж теперь фонд с нулевой отчетностью в налоговую, оной бы покаяться
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