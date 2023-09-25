Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх. В мае она перешла из России в Узбекистан

Теги академическая гребля Азиатские игры Анна Пракатень сборная Узбекистана жен Гребля

Бывая россиянка Анна Пракатень победила в гребле на Азиатских играх.

Пракатень победила в женской одиночке на соревнованиях в китайском Ханчжоу с результатом 7.39,05. Она выиграла почти 11 секунд у китаянки Лю Жуйци, ставшей второй (7.49,98). Тройку призеров замкнула представительница Японии Сихо Йонекава (7.51,88).

Это первый крупный титул Пракатень после смены сборной. В мае этого года серебряный призер Токио-2020 перешла из России в Узбекистан. До 2016-го она представляла Беларусь.

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22 комментария

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Ursu Evghenii
Мои поздравления!
Удачи и новых высот в будущем!
+53
-2
+51
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Двестик Двестик
Кто как, а я рад за девчонку.
Пофиг, под какой юрисдикцией выступает. Она наша.
+38
-15
+23
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Олег Ивакин
Что делать?
Радоваться или обвинять в предательстве?
Какие будут указания от депутатов-спортсменов и Свищева?
+23
-5
+18
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Dmitriy Racheev
Ответ Двестик Двестик
Кто как, а я рад за девчонку. Пофиг, под какой юрисдикцией выступает. Она наша.
Ваша - белорусская?
+22
-5
+17
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Tanto Mare
Ответ Олег Ивакин
Что делать? Радоваться или обвинять в предательстве? Какие будут указания от депутатов-спортсменов и Свищева?
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть
+11
-3
+8
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K Investor
Ответ Олег Ивакин
Что делать? Радоваться или обвинять в предательстве? Какие будут указания от депутатов-спортсменов и Свищева?
Там все просто: если побеждает спортсмен - то говорить, что это наша, а если проигрывает - обвинять в предательстве и подгавкивать, что ничего не добился спортсмен.
+8
-1
+7
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Atsuktuvas
Ответ Двестик Двестик
Кто как, а я рад за девчонку. Пофиг, под какой юрисдикцией выступает. Она наша.
Все наши и всё наше ?
+7
-1
+6
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Сергей Николаенко
Исинбаева - гражданка мира, Пракатень - гражданка СНГ.
+5
0
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Viacheslav Ivanov
Это уже третья сборная у нее? Лихо)))
+5
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Adeen
Ответ Олег Ивакин
Что делать? Радоваться или обвинять в предательстве? Какие будут указания от депутатов-спортсменов и Свищева?
Делай как абсолютное большинство населения - забей.
+4
0
+4
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S Works Tarmac SL7
Молодец.Всё правильно сделала.Жизнь одна.Не перешла бы, максимум чего добилась-победа на первенство водокачки.
+5
-3
+2
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Юрий Костыгин
11 секунд - это как Криш в саудовском чемпионате.
+2
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Двестик Двестик
Ответ Atsuktuvas
Все наши и всё наше ?
- По-вашему Крым - это Россия?
- Да, Россия.
- Может вообще вся Украина - Россия?
- Конечно?
- И Прибалтика - Россия?
- И Прибалтика.
- Вы ещё скажите, что весь мир - Россия.
- И весь мир - Россия. Но кроме Косово. Косово - это Сербия.

(с)
+3
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Alex Rhea
Ничего, по мнению местных экспертов пусть они все и дальше уходят, ещё нарожаем
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Сергей
Молодец! Поздравляю!
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Spartakovec navsegda
"Бывая россиянка...", исправьте.

По новости только + российской тренерской школе гребли. Их победа тоже.
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Uriy walmart
Молодец
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