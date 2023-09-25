Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх. В мае она перешла из России в Узбекистан
Бывая россиянка Анна Пракатень победила в гребле на Азиатских играх.
Пракатень победила в женской одиночке на соревнованиях в китайском Ханчжоу с результатом 7.39,05. Она выиграла почти 11 секунд у китаянки Лю Жуйци, ставшей второй (7.49,98). Тройку призеров замкнула представительница Японии Сихо Йонекава (7.51,88).
Это первый крупный титул Пракатень после смены сборной. В мае этого года серебряный призер Токио-2020 перешла из России в Узбекистан. До 2016-го она представляла Беларусь.
Удачи и новых высот в будущем!
Пофиг, под какой юрисдикцией выступает. Она наша.
Радоваться или обвинять в предательстве?
Какие будут указания от депутатов-спортсменов и Свищева?
- Да, Россия.
- Может вообще вся Украина - Россия?
- Конечно?
- И Прибалтика - Россия?
- И Прибалтика.
- Вы ещё скажите, что весь мир - Россия.
- И весь мир - Россия. Но кроме Косово. Косово - это Сербия.
(с)
По новости только + российской тренерской школе гребли. Их победа тоже.