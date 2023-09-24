Моисеева о переходе прыгунов в Узбекистан: «Сюрпризом эта история не стала. Мы сосредоточены на работе с теми, кто сейчас в сборной»

Теги ВФП Азиатские игры Игорь Мялин Светлана Моисеева Вячеслав Качанов Водные виды

В сборной России по прыжкам в воду объяснили переход 2 спортсменов в Узбекистан.

Ранее стало известно, что представлять Узбекистан будут россияне Игорь Мялин и Вячеслав Качанов. Они выступят на Азиатских играх.

«Федерацией переход был согласован. Мялин не выступал за сборную с 2019 года, Качанов за взрослую команду не выступал, у него был старт на Международном университетском фестивале, но за его вуз.

Сюрпризом для нас вся эта история не стала, мы сейчас сосредоточены на работе с теми спортсменами, которые сейчас есть в сборной», – сказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Кто-то переходит из России выступать за другую страну, а кто-то, наоборот, идет получать российское гражданство и выступает за РФ. В общем, в истории спорта всегда так было и будет.
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