Моисеева о переходе прыгунов в Узбекистан: «Сюрпризом эта история не стала. Мы сосредоточены на работе с теми, кто сейчас в сборной»

В сборной России по прыжкам в воду объяснили переход 2 спортсменов в Узбекистан.

Ранее стало известно, что представлять Узбекистан будут россияне Игорь Мялин и Вячеслав Качанов. Они выступят на Азиатских играх.

«Федерацией переход был согласован. Мялин не выступал за сборную с 2019 года, Качанов за взрослую команду не выступал, у него был старт на Международном университетском фестивале, но за его вуз.

Сюрпризом для нас вся эта история не стала, мы сейчас сосредоточены на работе с теми спортсменами, которые сейчас есть в сборной», – сказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.