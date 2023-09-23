«WADA в целом не представила конкретные требования. Продолжается политика ослика и морковки». Юрист Алексеев о статусе несоответствия РУСАДА

Теги WADA РУСАДА Сергей Алексеев Легкая атлетика

Юрист назвал действия WADA «политикой ослика и морковки» в отношении РУСАДА.

22 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Дело в том, что WADA, за исключением, может быть, некоторых моментов, в целом не представила конкретные требования, по пунктам, исчерпывающий перечень, что конкретно нужно интегрировать из Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство.

Поэтому можно долго вносить поправки в действующее российское законодательство, и каждый раз WADA может не восстанавливать в правах РУСАДА, а выдвигать новые размытые аналогичные требования об интеграции Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство. Тем самым со стороны WADA к РУСАДА продолжается политика ослика и морковки.

Вместе с тем в России уже сформировано одно из лучших в мире антидопинговое законодательство, и ранее WADA это признавало.

В ряде стран, присоединившихся ко Всемирному антидопинговому кодексу, принадлежащих к различным правовым семьям, вообще вопросы антидопинга не регулируются законодательно, но к этим странам, их национальным антидопинговый агентствам WADA, за редким исключением, санкции не применяет. То есть налицо политика двойных стандартов», – сказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

В WADA заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

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