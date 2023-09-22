WADA вынесло обвинительные приговоры по 218 делам на основании данных Московской антидопинговой лаборатории

WADA вынесло обвинительные приговоры по 218 делам на основании базы данных LIMS.

Всемирное антидопинговое агентство получило базу данных Московской антидопинговой лаборатории в 2019 году.

«Тем временем продолжается рассмотрение дел, возбужденных в результате изъятия WADA данных и проб из московской лаборатории.

К настоящему моменту по 218 делам были вынесены обвинительные приговоры и применены санкции.

Еще по 63 делам были предъявлены обвинения, по многим другим делам продолжаются активные разбирательства», – говорится в пресс-релизе .