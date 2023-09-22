Тимановская о скандале на Олимпиаде-2020: «Если бы меня привезли в Беларусь – отправили бы в психушку, 100-процентная информация»

Бегунья Кристина Тимановская рассказала о скандале на Олимпиаде-2020.

Во время Игр в у Тимановской возник конфликт с руководством сборной Беларуси. НОК страны объявил, что спортсменка прекратит выступление на Играх в связи с «эмоционально-психологическим состоянием».

Позже Тимановская заявила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Она отказалась возвращаться в Беларусь и попросила политическое убежище в Польше.

– Как думаешь, если бы не японские полицейские в аэропорту – что было бы?

– А я не вернулась бы в Беларусь! У меня сразу был такой план – либо полиция в Токио, либо уйти в аэропорту в Стамбуле. Хотя второе было бы опаснее. Там, боюсь, меня бы все-таки отправили на родину.

– Что было бы, если бы тебя привезли в Беларусь?

– Это знаю наверняка. У меня была 100-процентная информация, что меня бы отправили в психушку. Они раскачивали тему с моим якобы нестабильным психоэмоциональным состоянием, что врач недосмотрел – и я больная.

Как мне рассказывали, я бы даже в аэропорт не зашла. Потом бы гоняли по телику, и я рассказывала бы, что все переосмыслила и какой у нас на самом деле замечательный президент.

– Как ты пережила эти дни в Токио?

– Я была в шоке и на сильном адреналине. Трое суток не спала и не ела, в какой-то момент просто не понимала, где нахожусь. Так было даже в участке, в котором меня допрашивали.

Вырубило на пару минут, потом пришла в себя и собирала пазл в голове: что происходит, кто все эти люди? И таких выпадений из реальности было много. Но, видимо, инстинкт самосохранения сработал, как сказал бы сам знаешь кто – мощнейше и жесточайше, – рассказала Тимановская.

«В Беларуси меня бы отправили в психушку». Поговорили с Кристиной Тимановской, героиней политического скандала Олимпиады-2020

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