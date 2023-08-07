Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила право выступать за Польшу

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная Беларуси жен World Athletics (IAAF) сборная Польши жен Кристина Тимановская Легкая атлетика

Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила право выступать за Польшу.

Во время Олимпиады-2020 в Токио у Тимановской возник конфликт с руководством сборной Беларуси. Спортсменка сообщила об угрозах в свой адрес и попросила политическое убежище в Польше.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила Тимановской представлять Польшу.

«Комиссия согласилась отменить трехлетний карантин начиная с даты подачи заявки (12 июня 2023 года) на том основании, что спортсменка последний раз представляла Беларусь 30 июля 2021 года на Олимпийских играх в Токио, а также два года не участвовала в национальных соревнованиях», – говорится в письме World Athletics.

«Официально! С 6 августа я могу представлять польскую команду, и есть шанс, что я поеду на чемпионат мира в Будапеште.

Я очень счастлива, хотя испытываю странные эмоции, потому что все это произошло так быстро и внезапно.

Спасибо всем, кто помог мне в этой сложной ситуации, и я надеюсь увидеть вас в Будапеште», – написала Тимановская в соцсетях.

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18 комментариев

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Судя по еë достижениям вместо неё и Тихановскую можно отправить. Разницы особо не будет
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Ответ kupezz
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Шкура это лукашенкО
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Белорусская бегунья, как верно написано 😂
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Как же бомбит у ватной публики )
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Ответ kupezz
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Убийца, лжец, вор и насильник твой батька. Если бы без него была Украина 2.0, то остается догадываться чем он так нравится.
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Ответ kupezz
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Он не батька, а упырь.
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Ответ Gornostaev
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И кого она предала?
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В сборную Польши она просто не попадет
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И ведь ничего не предвещало...
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Метнулась к Тихоновской...
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Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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Добежала
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