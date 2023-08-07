Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила право выступать за Польшу.

Во время Олимпиады-2020 в Токио у возник конфликт с руководством сборной Беларуси. Спортсменка сообщила об угрозах в свой адрес и попросила политическое убежище в Польше.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация ( ) разрешила Тимановской представлять Польшу.

«Комиссия согласилась отменить трехлетний карантин начиная с даты подачи заявки (12 июня 2023 года) на том основании, что спортсменка последний раз представляла Беларусь 30 июля 2021 года на Олимпийских играх в Токио, а также два года не участвовала в национальных соревнованиях», – говорится в письме World Athletics.

«Официально! С 6 августа я могу представлять польскую команду, и есть шанс, что я поеду на чемпионат мира в Будапеште.

Я очень счастлива, хотя испытываю странные эмоции, потому что все это произошло так быстро и внезапно.

Спасибо всем, кто помог мне в этой сложной ситуации, и я надеюсь увидеть вас в Будапеште», – написала Тимановская в соцсетях.