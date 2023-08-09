Дмитрий Губерниев: «Люди, неужели не порадуетесь за Тимановскую? Чую, пробуждаются силы квасные, фильм «Кипящие пердаки, страсти по бегунье»

Теги Бег Дмитрий Губерниев сборная Беларуси жен сборная Польши жен Кристина Тимановская Легкая атлетика

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал не осуждать бегунью Кристину Тимановскую.

Белорусская легкоатлетка получила право выступать за Польшу. 

«Люди, неужели вы не порадуетесь за бегунью Тимановскую? Где великодушие? Где понимание? Где человечность? Или токмо злоба да зависть бессильная? Нешто не сможем проявить людские качества? Ужель не совладаем с пороками человеческими? Паче чаяния презлым заплатим за предобрейшее?

Где доброта, люди? Где мозговая деятельность? Где кровоснабжение органов наших? Сердце… Легкие… Кровь да лимфа? Артериальная да венозная кровушка? Большой да малый кровообращения круги? Давление нормальное? Желудка да поджелудочной железы функционал? Легкие и железа щитовидная? Кости и мышцы? Здоровая перистальтика кишечника да почек работа прекрасная? Иль моча в головы ударила? То нездоровье, граждане.

Главное – чтобы спортсмен выступал! На соревнованиях! Ибо спортсмены выступать должны! На том стоял и буду стоять!

Ох, опять, чую, пробуждаются силы квасные… Жди вновь атак яростных. Очередная, знать, серия фильма – Кипящие пердаки, страсти по бегунье.

Специально для чрезмерно возбужденных! Бывают недружественные страны, но не бывает недружественных спортсменов! Все атлеты – олимпийская семья», – написал Губерниев.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила право выступать за Польшу

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31 комментарий

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Павел Мельников
Губерниев лицемерно, но умело балансирует между либеральными взглядами и потоками бюджетных денег. Слова интернет-слэнга из его уст, конечно, пипец.)) "Кринж", так сказать
+47
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+41
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Artur Sekhian
Ответ Павел Мельников
Губерниев лицемерно, но умело балансирует между либеральными взглядами и потоками бюджетных денег. Слова интернет-слэнга из его уст, конечно, пипец.)) "Кринж", так сказать
а вы знаете сейчас в рф кого то , кто открыто и без проблем может говорить свою позицию? это проблема не лицемерия, а системы, что иначе никак
+25
-7
+18
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Bernd Leno
Какое житие твое, pes смердящий?
+14
-2
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Koulmann
Ответ Фут.Боль
Гашек - пример "дружественного" спортсмена! Олимпийская семья....
Он - спорстмен? Он выступает? Гашек - давно политик.
Вы тогда и Васильева с Тихоновым в спортсмены запишите. Гашек на их фоне - ягнец просто.
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s_h_a_m_a_n
Чего #####???
Слова вроде русские. 🤦‍♂️
+5
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Artur Sekhian
все правильно говорит, красавчик Губер.
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Бондарев Олег
Какие же лютые времена настали, если Губерниев кажется адекватней многих? ))))
+5
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moldfan
Я очень рад за Тимановскую. Жаль, что это заняло так много времени.
+4
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Фланец
Губошлеп еще и наркоман!?
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Никому_никабельный
Губер совсем с катушек слетел
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Olga.t
Ответ Artur Sekhian
а вы знаете сейчас в рф кого то , кто открыто и без проблем может говорить свою позицию? это проблема не лицемерия, а системы, что иначе никак
А какая у Губерниева позиция? Он и провластные митинги с упоением ведёт, и либеральные взгляды иногда высказывает...
Это не позиция, это лавирование в попытке "сохраниться" в любых условиях.
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Огюст
Губерниев ,когда же ты перестанешь драконить людей и обзывать ни за что ? Каждый человек имеет право на своё мнение ! Поднимаешь волну для хайпа ,что бы тебя нарцисса не забывали !
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vulturecrow
Ответ Павел Мельников
Губерниев лицемерно, но умело балансирует между либеральными взглядами и потоками бюджетных денег. Слова интернет-слэнга из его уст, конечно, пипец.)) "Кринж", так сказать
атака на личность - вторая ступень аргументации в пирамиде Грэма. поздравляю, ты поднялся аж на одну выше быдла, которое Губерниева посылает на 3 буквы.
используй возможность для саморазвития.
https://habr.com/ru/articles/597151/
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Тыр Пырыч
Аптека за углом губер
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Rasan
Пора бы губастому заканчивать с приемом алкашки перед тем, как за подобную писанину садиться
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Dinamik1
Я давно писал что губер иноагент.До поры до времени тихорился.А аедь он жирует на наши денежки.
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Safari
Ответ Фут.Боль
Гашек - пример "дружественного" спортсмена! Олимпийская семья....
Чехи всегда были примером "дружественных" спортсменов. Единицы были исключением.
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ТимТалер
А чего за нее радоваться ? Она это сделала ради себя любимой. Связи со своим народом у нее особой нет. Всегда такие люди были. Сдала паспорт и пошла вон.
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СержМиранэн
Ответ Artur Sekhian
а вы знаете сейчас в рф кого то , кто открыто и без проблем может говорить свою позицию? это проблема не лицемерия, а системы, что иначе никак
знаю. таких полно. хотя, если твоя позиция - призывать к насилию и ничего за это не получать в ответ, то тут ты прав, открыто такое слава богу никто безнаказанно нести не может
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Макар Телятгонялов
Вот это да, вот дядю "понесло".
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кракадил
Ответ Artur Sekhian
а вы знаете сейчас в рф кого то , кто открыто и без проблем может говорить свою позицию? это проблема не лицемерия, а системы, что иначе никак
Многие открыто говорят свою позицию. Если ты либерал с фигой в кармане, то да, тебе сложно
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marcusdi
Ответ ТимТалер
А чего за нее радоваться ? Она это сделала ради себя любимой. Связи со своим народом у нее особой нет. Всегда такие люди были. Сдала паспорт и пошла вон.
А ты белорус или кто, что говоришь от имени народа? Еще скажи, что у усатого диктатора есть связь с народом
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