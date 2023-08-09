Дмитрий Губерниев: «Люди, неужели не порадуетесь за Тимановскую? Чую, пробуждаются силы квасные, фильм «Кипящие пердаки, страсти по бегунье»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал не осуждать бегунью Кристину Тимановскую.

Белорусская легкоатлетка получила право выступать за Польшу.

«Люди, неужели вы не порадуетесь за бегунью Тимановскую? Где великодушие? Где понимание? Где человечность? Или токмо злоба да зависть бессильная? Нешто не сможем проявить людские качества? Ужель не совладаем с пороками человеческими? Паче чаяния презлым заплатим за предобрейшее?

Где доброта, люди? Где мозговая деятельность? Где кровоснабжение органов наших? Сердце… Легкие… Кровь да лимфа? Артериальная да венозная кровушка? Большой да малый кровообращения круги? Давление нормальное? Желудка да поджелудочной железы функционал? Легкие и железа щитовидная? Кости и мышцы? Здоровая перистальтика кишечника да почек работа прекрасная? Иль моча в головы ударила? То нездоровье, граждане.

Главное – чтобы спортсмен выступал! На соревнованиях! Ибо спортсмены выступать должны! На том стоял и буду стоять!

Ох, опять, чую, пробуждаются силы квасные… Жди вновь атак яростных. Очередная, знать, серия фильма – Кипящие пердаки, страсти по бегунье.

Специально для чрезмерно возбужденных! Бывают недружественные страны, но не бывает недружественных спортсменов! Все атлеты – олимпийская семья», – написал .

Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила право выступать за Польшу

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