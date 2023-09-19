Станислав Поздняков: «ЦСКА находится в авангарде российского спорта. Именно с этим связаны несправедливые и незаконные санкции в отношении спортсменов»

Поздняков назвал санкции к спортсменам ЦСКА «несправедливыми и незаконными».

28 марта Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал федерациям допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«ЦСКА сыграл ключевую роль в начале 90-х, когда не позволил развалиться спортивной составляющей, сборным командам, вел централизованную подготовку.

Сегодня он находится в авангарде российского спорта, видимо, именно с этим связаны несправедливые и незаконные санкции в отношении спортсменов ЦСКА, которые ввел МОК.

Налицо недобросовестная конкуренция, но мы не будем просто так смотреть на это, а доказывать – в том числе коллегам из Лозанны – ущербность и ошибочность таких действий.

Уверен, что спортсмены ЦСКА в ближайшей перспективе выйдут на олимпийские дорожки, бассейны и будут, как и прежде, отстаивать честь российского флага», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.