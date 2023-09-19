Станислав Поздняков: «ЦСКА находится в авангарде российского спорта. Именно с этим связаны несправедливые и незаконные санкции в отношении спортсменов»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Поздняков назвал санкции к спортсменам ЦСКА «несправедливыми и незаконными».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства. 

«ЦСКА сыграл ключевую роль в начале 90-х, когда не позволил развалиться спортивной составляющей, сборным командам, вел централизованную подготовку.

Сегодня он находится в авангарде российского спорта, видимо, именно с этим связаны несправедливые и незаконные санкции в отношении спортсменов ЦСКА, которые ввел МОК.

Налицо недобросовестная конкуренция, но мы не будем просто так смотреть на это, а доказывать – в том числе коллегам из Лозанны – ущербность и ошибочность таких действий.

Уверен, что спортсмены ЦСКА в ближайшей перспективе выйдут на олимпийские дорожки, бассейны и будут, как и прежде, отстаивать честь российского флага», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Почему военнослужащих военнослужащими не назвать, а робко называть "спортсмены ЦСКА"?
После этого попрыгунье предъявляют, что она "номинальный" )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Теперь скорее на задворках, и ситуация изменится нескоро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
мы не будем просто так смотреть на это, а доказывать – в том числе коллегам из Лозанны" --- Брешет. Поздняков никому ничего доказывать не будет, потому что никаких переговоров и разговоров нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий