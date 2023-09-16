World Athletics закрыла программу нейтральных спортсменов. Ее первой участницей бала информатор WADA Юлия Степанова

World Athletics закрыла программу нейтральных спортсменов (ANA).

Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

«Программа авторизованных нейтральных спортсменов была прекращена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) была восстановлена в качестве федерации-члена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Комиссия, которая принимала решения по заявкам ANA, прекратила свою работу», – заявили в World Athletics.

Первой участницей программы ANA была информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова. В 2016 году она дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки.

В 2014 году Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в российской легкой атлетике.