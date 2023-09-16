World Athletics закрыла программу нейтральных спортсменов. Ее первой участницей бала информатор WADA Юлия Степанова

Теги WADA World Athletics (IAAF) РУСАДА Юлия Степанова (Русанова) ТАСС Легкая атлетика

World Athletics закрыла программу нейтральных спортсменов (ANA).

Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

«Программа авторизованных нейтральных спортсменов была прекращена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена в качестве федерации-члена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Комиссия, которая принимала решения по заявкам ANA, прекратила свою работу», – заявили в World Athletics.

Первой участницей программы ANA была информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова. В 2016 году она дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки. 

В 2014 году Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в российской легкой атлетике. 

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