World Athletics закрыла программу нейтральных спортсменов. Ее первой участницей бала информатор WADA Юлия Степанова
World Athletics закрыла программу нейтральных спортсменов (ANA).
Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
«Программа авторизованных нейтральных спортсменов была прекращена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена в качестве федерации-члена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Комиссия, которая принимала решения по заявкам ANA, прекратила свою работу», – заявили в World Athletics.
Первой участницей программы ANA была информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова. В 2016 году она дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки.
В 2014 году Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в российской легкой атлетике.
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