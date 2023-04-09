РУСАДА в марте получило 21 запрос на терапевтические исключения

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РУСАДА в марте получило 21 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций

РУСАДА в марте получило 21 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций.

Об этом сообщили в пресс-службе антидопингового агентства. 

«В марте в РУСАДА поступил 21 запрос на оформление терапевтического использования, 10 запросов были одобрены», – рассказали в РУСАДА. 

В феврале было получено восемь запросов, три из них были одобрены, в январе были одобрены все шесть запросов.

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено.

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7 комментариев

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Беглый*
Ответ Зоя Кудряшова
А такие данные по нашим не приведете? А то мы узнаем только про пойманным .
По вашим - всё засекречено, а вот по россиянам РУСАДА регулярно публикует данные
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Viks
Васильев знает? Он любит клеймить этих допингистов.
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Зоя Кудряшова
Ответ Беглый*
Комментарий удален пользователем
А такие данные по нашим не приведете? А то мы узнаем только про пойманным .
0
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Беглый*
Ответ Зоя Кудряшова
Разница есть, научатся и наши правильно оформлять запрос. В марте 10 ТИ, за год 120. И не надо будет дедушек призывать.
Каких дедушек? Куда призывать?
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Зоя Кудряшова
Ответ Беглый*
Комментарий удален пользователем
Разница есть, научатся и наши правильно оформлять запрос. В марте 10 ТИ, за год 120.
И не надо будет дедушек призывать.
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Беглый*
Комментарий удален пользователем
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Валерий Петров
Ответ Вячеслав Пустохин
А говорили, что "разрешения на допинг" у нас никто не получает и теоретически это вообще невозможно сделать - ну, да...
Кто говорил?
+1
-4
-3
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Вячеслав Пустохин
А говорили, что "разрешения на допинг" у нас никто не получает и теоретически это вообще невозможно сделать - ну, да...
+10
-5
+5
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