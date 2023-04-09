РУСАДА в марте получило 21 запрос на терапевтические исключения

РУСАДА в марте получило 21 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций

РУСАДА в марте получило 21 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций.

Об этом сообщили в пресс-службе антидопингового агентства.

«В марте в РУСАДА поступил 21 запрос на оформление терапевтического использования, 10 запросов были одобрены», – рассказали в РУСАДА.

В феврале было получено восемь запросов, три из них были одобрены, в январе были одобрены все шесть запросов.

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено.