Дмитрий Васильев: «Делать на Олимпиаде нам абсолютно нечего. Ситуация сравнима с 1936 годом, когда Игры проводила гитлеровская Германия»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Берлин-1936 Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не нужно ехать на ОИ-2024.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

«Нам однозначно нужна единая позиция в вопросе участия в Играх. В ситуации, когда на всех российских спортсменов оказывается колоссальное и беспрецедентное давление, необходимо выработать общую стратегию.

Глава ОКР Поздняков уже не раз заявлял, что мы командой не поедем на Олимпиаду, а раз мы не едем командой, то и в одиночку там делать нечего.

Совершенно очевидно, что там будут невыносимые условия для наших спортсменов, будет осуществляться травля. В субъективных видах спорта нас будут засуживать, я в этом не сомневаюсь.

Будет такая атмосфера, при которой спортсмены не смогут сконцентрироваться. Самое главное – никто не сможет обеспечить безопасность наших ребят. Они вообще в Париже свою безопасность обеспечить не могут, там не пойми что творится.

Делать на этой Олимпиаде абсолютно нечего, категорически туда ехать не надо, даже если нас будут приглашать отдельные федерации. Потом если вдруг наши спортсмены окажутся в трудной ситуации, кто их будет спасать?

У нас с Францией нет никаких нормальных отношений. Кто поедет спасать спортсменов? Много вопросов, на которые никто не ответит. Просто у всех эмоции: «Ой, Олимпиада, надо ехать».

В 1936 году тоже была Олимпиада, когда гитлеровская Германия ее проводила. Но мы тогда не поехали по понятным причинам. Сейчас ситуация, как по мне, сравнима с 1936 годом», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Аналогии с олимпиадой 1936 года больше навевает олимпиада 2014 года
+54
-9
+45
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Ебздрогыч
Ну в 1936 году СССР не поехала на олимпиаду по той же причине, что и в 2024 - никто не звал
+32
-3
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каток Третьяка
эммм, Васильев хотя-бы историю поверхностно изучил... и вспомнил бы, чоо нашим дипломатам в августе 39 ничего не помешало с Гитлером заключить договорчик... или это тоже другое?
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Типичная Панда
На Ролан гаррос 2 месяца назад в Париже была невыносимая травля🤣 все теннисисты еле ноги унесли. Париж, чо по безопасности??
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will21
не понял РФ каким образом права на проведение успела получить ?
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Viks
«Нам однозначно нужна единая позиция в вопросе участия в Играх." --- Ты напрямую противоречишь Путину, Васильев, можешь так и в иноагенты загреметь.
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teddy10
Расскажите этому гению, что СССР до 1952 года в принципе в Олимпиадах не участвовал
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старичок
как это, кто спасать будет? Соловьёв, вестимо)
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Melnikov1968
Blue Sistem негодует.
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Vylkos
Конечно так, Лидер Нашей Нации давно об этом говорит .
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Волька-ибн-Алёша
даунито
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Viks
категорически туда (на ОИ) ехать не надо, даже если нас будут приглашать отдельные федерации." --- Дуб, ты хоть понимаешь, что на олимпиаду приглашает только МОК, а не федерации?
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JL JL
Ну да, а потом, насколько помню, года через два, друзья не разлей вода. Втихаря Европу поделили.
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