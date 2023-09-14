Дмитрий Васильев: «Делать на Олимпиаде нам абсолютно нечего. Ситуация сравнима с 1936 годом, когда Игры проводила гитлеровская Германия»

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не нужно ехать на ОИ-2024.

Летние Олимпийские игры пройдут в с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Нам однозначно нужна единая позиция в вопросе участия в Играх. В ситуации, когда на всех российских спортсменов оказывается колоссальное и беспрецедентное давление, необходимо выработать общую стратегию.

Глава ОКР Поздняков уже не раз заявлял, что мы командой не поедем на Олимпиаду, а раз мы не едем командой, то и в одиночку там делать нечего.

Совершенно очевидно, что там будут невыносимые условия для наших спортсменов, будет осуществляться травля. В субъективных видах спорта нас будут засуживать, я в этом не сомневаюсь.

Будет такая атмосфера, при которой спортсмены не смогут сконцентрироваться. Самое главное – никто не сможет обеспечить безопасность наших ребят. Они вообще в Париже свою безопасность обеспечить не могут, там не пойми что творится.

Делать на этой Олимпиаде абсолютно нечего, категорически туда ехать не надо, даже если нас будут приглашать отдельные федерации. Потом если вдруг наши спортсмены окажутся в трудной ситуации, кто их будет спасать?

У нас с Францией нет никаких нормальных отношений. Кто поедет спасать спортсменов? Много вопросов, на которые никто не ответит. Просто у всех эмоции: «Ой, Олимпиада, надо ехать».

В 1936 году тоже была Олимпиада, когда гитлеровская Германия ее проводила. Но мы тогда не поехали по понятным причинам. Сейчас ситуация, как по мне, сравнима с 1936 годом», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит