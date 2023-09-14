Генсекретарь ОКР: «За год с лишним более 64 стран приняли участие в стартах на территории России. На уровне олимпийских комитетов есть адекватные люди»

Представители более 64 стран за прошедший год приезжали на турниры в Россию.

Об этом заявил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин.

«За прошедшие год с лишним более 64 стран приняли участие в соревнованиях на территории России.

С точки зрения того, как мы договаривались об участии спортсменов, мы можем утверждать – механизмы есть, контакты есть. На уровне олимпийских комитетов есть адекватные люди и есть понимание, что это мракобесие рано или поздно закончится.

И они точно так же с круглыми глазами смотрят на нововведения, когда о спортсменах нельзя говорить в определенном роде. Это вызывает больше опасений, чем радости от торжества европейской мысли», – сказал Плитухин.

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