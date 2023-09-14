Генсекретарь ОКР: «За год с лишним более 64 стран приняли участие в стартах на территории России. На уровне олимпийских комитетов есть адекватные люди»

Теги ОКР Родион Плитухин Легкая атлетика

Представители более 64 стран за прошедший год приезжали на турниры в Россию.

Об этом заявил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин.

«За прошедшие год с лишним более 64 стран приняли участие в соревнованиях на территории России.

С точки зрения того, как мы договаривались об участии спортсменов, мы можем утверждать – механизмы есть, контакты есть. На уровне олимпийских комитетов есть адекватные люди и есть понимание, что это мракобесие рано или поздно закончится.

И они точно так же с круглыми глазами смотрят на нововведения, когда о спортсменах нельзя говорить в определенном роде. Это вызывает больше опасений, чем радости от торжества европейской мысли», – сказал Плитухин. 

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3 комментария

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Ебздрогыч
А можно перечислить эти великие спортивные державы, ну так, чисто поржать? А фамилия у секретаря говорящая, он просто создан чтобы такую фигню плести
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Savardus
Как всегда чиновники включают манипуляции. Это ж наверняка со всеми легионерам в КХЛ, в единой лиги ВТБ и РПЛ. То есть они выступают не представляя свои страны,а защищая честь клубов. Но это уже мелочи. Главное, чтобы народ схавал манипуляшку
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Oksana bask
В глазах троится? Профессиональный врун!
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