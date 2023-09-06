Макаренко о том, как отнеслась бы к предложению о смене гражданства: «Не могу ответить на этот вопрос, потому что никогда с таким не сталкивалась»
Бегунья Кристина Макаренко ответила на вопрос о возможной смене гражданства.
– В феврале 2022 года вам пришло подтверждение нейтрального статуса от World Athletics. 24‑го числа произошли всем известные события, а 1 марта российских спортсменов отстранили от международных стартов. Что тогда подумали?
– Ничего не подумала. В тот момент было в принципе не до этого. Все люди были в шоковом состоянии, никто не понимал, что происходит. Поэтому мы не думали о каких‑то допусках, поездках. Осознание того, что мы теперь невыездные, пришло со временем.
– На фоне отстранения некоторым российским спортсменам приходили предложения в формате: выступить за Сирию на Панарабских играх. К вам с таким не обращались?
– Нет.
– А если бы такое предложение все же поступило?
– Не могу ответить на этот вопрос, потому что никогда с таким не сталкивалась. Я даже в теории не понимаю – как это возможно. Если бы меня это коснулось, я бы начала разбираться и смотреть.
– Как я понимаю, смена гражданства для вас закрыта.
– Да, в этом плане ничего не поменялось, – сказала Макаренко.
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