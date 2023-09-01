Члена Олимпийского комитета Японии ограбили в автомобиле в пригороде Парижа

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Члена Олимпийского комитета Японии ограбили в пригороде Парижа.

31 августа автомобиль с четырьмя представителями делегации Олимпийского и Паралимпийского комитетов Японии попал в пробку на проспекте президента Вильсона в Сен-Дени.

Грабитель разбил стекло машины и отобрал у одного из пассажиров сумку. В ней находились документы, два мобильных телефона и 310 евро наличными.

В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. 

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

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6 комментариев

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Фут.Боль
Ниче-ниче, Даниэль и Эмильен во всем разберутся, а комиссар Жибер арестует виновных.
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serginn
Вэлкам, как говоритца...
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Андоррский почтальон
Ну, я вам скажу, во Франции всё же не так страшно, как в Испании. Там-то вообще футболисток целуют.)
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Danila BGR
Такие они французские Олимпийские игры
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