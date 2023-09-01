Члена Олимпийского комитета Японии ограбили в автомобиле в пригороде Парижа

Члена Олимпийского комитета Японии ограбили в пригороде Парижа.

31 августа автомобиль с четырьмя представителями делегации Олимпийского и Паралимпийского комитетов Японии попал в пробку на проспекте президента Вильсона в Сен-Дени.

Грабитель разбил стекло машины и отобрал у одного из пассажиров сумку. В ней находились документы, два мобильных телефона и 310 евро наличными.

В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта