Олега Матыцина выдвинули на пост почетного президента Международной федерации университетского спорта

Олег Матыцин может стать почетным президентом FISU.

Кандидатуру министра спорта России на этот пост выдвинул Российский студенческий спортивный союз (РССС).

«РССС подал заявку в FISU на выдвижение и министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова на должности почетного президента FISU и вице-президента FISU соответственно», – сообщил президент Сергей Сейранов.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году. Он временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял швейцарец Леонц Эдер.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству на Эдера в соответствии с уставом организации.