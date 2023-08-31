Олега Матыцина выдвинули на пост почетного президента Международной федерации университетского спорта

Теги Олег Матыцин Владимир Леонов FISU Легкая атлетика

Олег Матыцин может стать почетным президентом FISU.

Кандидатуру министра спорта России на этот пост выдвинул Российский студенческий спортивный союз (РССС).

«РССС подал заявку в FISU на выдвижение Матыцина и министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова на должности почетного президента FISU и вице-президента FISU соответственно», – сообщил президент Сергей Сейранов.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году. Он временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял швейцарец Леонц Эдер.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на Эдера в соответствии с уставом организации. 

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10 комментариев

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jayokocha
Матыцин политрук поздней путинской эпохи. Время уйдет, его даже не вспомнят
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valderoma
Зиц председатель конторы "Рога и копыта"
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Igor Pivovarov
Гойда!
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Mistic69
Этот?
Олег Матыцин в 2012 году был осужден за передачу земель Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма под Черкизовский рынок. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Приговор Матыцину, который на момент передачи земель занимал пост ректора этого университета, вынес Измайловский районный суд Москвы.
+4
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Боевой Бурят Путина
Логичнее было бы выдвинуть в почетные граждане Черкизово, ну или короновать на сходке за былые услуги
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Вячеслав Пустохин
Очередная банкетная организация назначила главным по столу банкетного министра
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Sarumian
Ответ jayokocha
Матыцин политрук поздней путинской эпохи. Время уйдет, его даже не вспомнят
Вспомнят, когда будет отвечать за свои слова и действия.
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Ник Прост
Вопрос к психологам: почему одним не надо ничего, живут себе и живут, а другим подавай "почетный член какой-нибудь хрени" да побольше, зачем тебе это надо, дурак, в могилу?
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Melnikov1968
Вообще-то задвинуть надо было.
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Дмитрий Турецкий
одни и теже рожи!
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