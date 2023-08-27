Ноа Лайлс – первый с 2015 года легкоатлет, взявший три золота на одном ЧМ. Последний раз это удавалось Усэйну Болту

Ноа Лайлс стал первым за 8 лет легкоатлетом, взявшим три золота на одном ЧМ.

Накануне Лайлс в составе сборной США выиграл эстафету 4 по 100 м на чемпионате мира в Будапеште. Ранее он также одержал две победы в личных дисциплинах – беге на 100 и 200 м.

Последним, кому трижды удалось завоевать золото на одном турнире, был ямайский спринтер Усэйн Болт в 2015 году.

Всего на счету Лайлса шесть побед и одно серебро на мировых первенствах (2019, 2022, 2023). По этому показателю он занимает шестое место за всю историю легкой атлетики среди мужчин.