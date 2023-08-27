Ноа Лайлс – первый с 2015 года легкоатлет, взявший три золота на одном ЧМ. Последний раз это удавалось Усэйну Болту

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике Усэйн Болт сборная США сборная Ямайки Ноа Лайлс Легкая атлетика

Ноа Лайлс стал первым за 8 лет легкоатлетом, взявшим три золота на одном ЧМ.

Накануне Лайлс в составе сборной США выиграл эстафету 4 по 100 м на чемпионате мира в Будапеште. Ранее он также одержал две победы в личных дисциплинах – беге на 100 и 200 м.

Последним, кому трижды удалось завоевать золото на одном турнире, был ямайский спринтер Усэйн Болт в 2015 году.

Всего на счету Лайлса шесть побед и одно серебро на мировых первенствах (2019, 2022, 2023). По этому показателю он занимает шестое место за всю историю легкой атлетики среди мужчин.

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10 комментариев

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Chris "Birdman" Andersen
Что за хейт Лайлса непонятно. Чудак очень быстро бегает, лучший по стабильности на 200 в истории и при этом ему еще бегать минимум две олимпиады.
Продвигает свой спорт, старается, свои претензии подтверждает титулами и очень быстрыми секундами. В чем проблема ? Он сказал что круче Болта или что? Ну в наше время он лучший спринтер, до Болта лидерами были другие и через 10 лет лидеры будут другие. Скандалов у Ноа нет бытовых, хороший приятный парень, правильные вещи говорит в основном. В чем проблема ?
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bengalsckyzh
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Что за хейт Лайлса непонятно. Чудак очень быстро бегает, лучший по стабильности на 200 в истории и при этом ему еще бегать минимум две олимпиады. Продвигает свой спорт, старается, свои претензии подтверждает титулами и очень быстрыми секундами. В чем проблема ? Он сказал что круче Болта или что? Ну в наше время он лучший спринтер, до Болта лидерами были другие и через 10 лет лидеры будут другие. Скандалов у Ноа нет бытовых, хороший приятный парень, правильные вещи говорит в основном. В чем проблема ?
Он чёрный, он американец и он успешен. Для современной России всего этого более чем достаточно.
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Arty K.
Где он и где Болт, ну смешно же сравнивать
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bengalsckyzh
Парень идёт по стопам Мориса Грина, и как он вчера поймал Шакарри Ричардсон, после женской эстафеты 4 по 100! Американцы молодцы! Браво!
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ovikovy817
Как бы его медиа не тянули на место Болта, место главного шоумена ЛА, но ему ещё далеко до него.
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ bengalsckyzh
Парень идёт по стопам Мориса Грина, и как он вчера поймал Шакарри Ричардсон, после женской эстафеты 4 по 100! Американцы молодцы! Браво!
Ее Коулмен поймал
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ВасилийАлибабаевич
Болт это икона. Его рекорды - на века. На наши точно..
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bengalsckyzh
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Ее Коулмен поймал
Разве?
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Александр Скворцов
Такие люди как Лайлс довольно регулярно появляются на спортивном небосклоне, а такие как Болт - раз в столетие!
Регулярно? Кто к 25 годам выбегал из 20 секунд на 200 больше 35и раз?
По факту Лайлс неординарный спринтер.
А по поводу Болта, он конечно великий спринтер, величайший. При этом чем его заслуги в ЛА круче чем у Карла Льюиса? Между ними разница не 100 лет.
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