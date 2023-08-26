Ноа Лайлс о популярности: «Я готов выйти за рамки спорта. Можно развиваться в разных направлениях: мода, музыка»

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная США Ноа Лайлс Легкая атлетика

Пятикратный чемпион мира в беге Ноа Лайлс хочет добиться популярности вне спорта.

Сейчас в Будапеште проходит ЧМ, где американец взял два золота – в беге на 100 и 200 м.

«Я готов выйти за рамки спорта. Я парень, который стремится быть известным не только в легкой атлетике. Да, я хочу, чтобы люди смотрели мои забеги, но также видели меня в GQ, в документальных фильмах и понимали, что я еще и крут.

Медали – это первый шаг, благодаря которому люди обратят на тебя внимание. После этого вы можете развиваться в разных направлениях: мода, музыка, начать сотрудничество с разными людьми, артистами, с миром», – сказал Лайлс.

Америке нужен спринтер-легенда – справится ли Ноа Лайлс?

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