Шерика Джексон: «Приближаюсь к рекорду мира на 200 м. Но не сомневаюсь в рекорде Гриффит-Джойнер – она не провалила допинг-тест»

Ямайская бегунья Шерика Джексон надеется, что побьет рекорд мира на 200 м.

Накануне в финальном забеге чемпионата мира-2023 она показала второй результат в истории (21,41). Это рекорд чемпионатов мира и лучшее время на 200-метровке за 35 лет. Мировой рекорд (21,34) с 1988 года принадлежит американке .

«Я чувствую себя живым доказательством того, что можно чего-то достичь, если действительно этого хотеть и никогда не сдаваться.

Полуфинал я провела немного консервативно. Думаю, сегодня я выступила хорошо: 21,41 – время, на которое не могу жаловаться.

Даже если я была очень близка к мировому рекорду, я не особо думала об этом во время забега. Я продолжу работать и надеюсь, что смогу поддерживать хотя бы этот уровень. Посмотрим, будет ли мировой рекорд.

Я написала время на своем номере, оно было быстрым – 21,2 с чем-то. Потом рядом я написала 21,40 – и приблизилась к нему. Что касается рекорда мира – я рядом, приближаюсь к нему.

Не буду подвергать сомнению мировой рекорд Гриффит-Джойнер. Если человек не провалил допинг-тест – это мировой рекорд. Я рекордсменка чемпионатов мира. Я не рекордсменка мира», – сказала Джексон.

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