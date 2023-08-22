Часть соревнований на ЧМ по легкой атлетике 23 августа перенесена из-за жары

Теги чемпионат мира по легкой атлетике Легкая атлетика

Организаторы чемпионата мира в Будапеште перенесли часть соревнований, запланированных на 23 августа, из-за жары.

Ожидается, что завтра температура поднимется чуть выше 30 градусов. Таким образом, женские предварительные забеги на 5000 м решено перенести с 12:00 по московскому времени на 20:00.

При этом женские и мужские квалификации в беге на 200 м начнутся утром, а не вечером – в 12:20 и 13:15 соответственно.

«Возрастает риск получить тепловой удар, а это неприемлемые условия для соревнований», – говорится в сообщении организаторов.

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1 комментарий

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Alexander Rakhilkin
А где комментарий Слуцкого/Свищева/Валуева/Журовой «Переносите ЧМ в Нарьян-Мар, и не будет проблем»…
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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