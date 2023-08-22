Часть соревнований на ЧМ по легкой атлетике 23 августа перенесена из-за жары

Организаторы чемпионата мира в Будапеште перенесли часть соревнований, запланированных на 23 августа, из-за жары.

Ожидается, что завтра температура поднимется чуть выше 30 градусов. Таким образом, женские предварительные забеги на 5000 м решено перенести с 12:00 по московскому времени на 20:00.

При этом женские и мужские квалификации в беге на 200 м начнутся утром, а не вечером – в 12:20 и 13:15 соответственно.

«Возрастает риск получить тепловой удар, а это неприемлемые условия для соревнований», – говорится в сообщении организаторов.