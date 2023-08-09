Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2023 в Будапеште

С 19 по 27 августа в венгерском Будапеште пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Sports.ru представляет расписание финалов.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Расписание финалов

19 августа, суббота

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины – 9:50

Толкание ядра, мужчины – 21:35

10 000 м, женщины – 21:55

4x400 м, смешанная эстафета – 22:47

20 августа, воскресенье

Спортивная ходьба, 20 км, женщины – 8:15

Прыжки в длину, женщины – 17:55

Метание молота, мужчины – 18:50

Семиборье, женщины – 19:00

10 000 м, мужчины – 19:25

100 м, мужчины – 20:10

21 августа, понедельник

Тройной прыжок, мужчины – 20:40

Метание диска, мужчины – 21:30

110 м с/б, мужчины – 22:40

100 м, женщины – 22:50

22 августа, вторник

Прыжки в высоту, мужчины – 20:55

Метание диска, женщины – 21:20

1500 м, женщины – 22:30

3000 м с/п, мужчины – 22:42

23 августа, среда

Прыжки с шестом, женщины – 20:30

1500 м, мужчины – 22:15

400 м, женщины – 22:35

400 м с/б, мужчины – 22:50

24 августа, четверг

Спортивная ходьба, 35 км, мужчины – 8:00

Спортивная ходьба, 35 км, женщины – 8:00

Прыжки в длину, мужчины – 20:30

Метание молота, женщины – 21:15

100 м с/б, женщины – 22:25

400 м, мужчины – 22:35

400 м с/б, женщины – 22:50

25 августа, пятница

Тройной прыжок, женщины – 20:35

Метание копья, женщины – 21:20

200 м, женщины – 22:40

200 м, мужчины – 22:50

26 августа, суббота

Марафон, женщины – 8:00

Прыжки с шестом, мужчины – 20:25

Толкание ядра, женщины – 21:15

800 м, мужчины – 21:30

5000 м, женщины – 21:50

Десятиборье, мужчины – 22:25

4x100 м, мужчины – 22:40

4x100 м, женщины – 22:50

27 августа, воскресенье

Марафон, мужчины – 8:00

Прыжки в высоту, женщины – 21:05

5000 м, мужчины – 21:10

Метание копья, мужчины – 21:20

800 м, женщины – 21:45

3000 м с/п, женщины – 22:10

4x400 м, мужчины – 22:37

4x400 м, женщины – 22:47

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.