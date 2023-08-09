Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2023 в Будапеште
С 19 по 27 августа в венгерском Будапеште пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Sports.ru представляет расписание финалов.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
Расписание финалов
19 августа, суббота
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины – 9:50
Толкание ядра, мужчины – 21:35
10 000 м, женщины – 21:55
4x400 м, смешанная эстафета – 22:47
20 августа, воскресенье
Спортивная ходьба, 20 км, женщины – 8:15
Прыжки в длину, женщины – 17:55
Метание молота, мужчины – 18:50
Семиборье, женщины – 19:00
10 000 м, мужчины – 19:25
100 м, мужчины – 20:10
21 августа, понедельник
Тройной прыжок, мужчины – 20:40
Метание диска, мужчины – 21:30
110 м с/б, мужчины – 22:40
100 м, женщины – 22:50
22 августа, вторник
Прыжки в высоту, мужчины – 20:55
Метание диска, женщины – 21:20
1500 м, женщины – 22:30
3000 м с/п, мужчины – 22:42
23 августа, среда
Прыжки с шестом, женщины – 20:30
1500 м, мужчины – 22:15
400 м, женщины – 22:35
400 м с/б, мужчины – 22:50
24 августа, четверг
Спортивная ходьба, 35 км, мужчины – 8:00
Спортивная ходьба, 35 км, женщины – 8:00
Прыжки в длину, мужчины – 20:30
Метание молота, женщины – 21:15
100 м с/б, женщины – 22:25
400 м, мужчины – 22:35
400 м с/б, женщины – 22:50
25 августа, пятница
Тройной прыжок, женщины – 20:35
Метание копья, женщины – 21:20
200 м, женщины – 22:40
200 м, мужчины – 22:50
26 августа, суббота
Марафон, женщины – 8:00
Прыжки с шестом, мужчины – 20:25
Толкание ядра, женщины – 21:15
800 м, мужчины – 21:30
5000 м, женщины – 21:50
Десятиборье, мужчины – 22:25
4x100 м, мужчины – 22:40
4x100 м, женщины – 22:50
27 августа, воскресенье
Марафон, мужчины – 8:00
Прыжки в высоту, женщины – 21:05
5000 м, мужчины – 21:10
Метание копья, мужчины – 21:20
800 м, женщины – 21:45
3000 м с/п, женщины – 22:10
4x400 м, мужчины – 22:37
4x400 м, женщины – 22:47
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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