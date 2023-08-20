Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште.

Американские легкоатлеты в финальном забеге показали результат 3 минуты 8,80 секунды. За команду выступали Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс.

Прежний рекорд в этой дисциплине (3.09,34) также принадлежал сборной США и был установлен 29 сентября 2019 года на чемпионате мира в Катаре.