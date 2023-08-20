Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная США сборная США жен рекорды Легкая атлетика

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште.

Американские легкоатлеты в финальном забеге показали результат 3 минуты 8,80 секунды. За команду выступали Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс.

Прежний рекорд в этой дисциплине (3.09,34) также принадлежал сборной США и был установлен 29 сентября 2019 года на чемпионате мира в Катаре.

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4 комментария

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Dikki Shelton
Отлично сработали. Молодцы.👍. Немецкую спортсменку жаль😔
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Станислава Чеснокова
А как красиво могло быть, если б всё-таки Нидерланды это сотворили. Сумасшедшие падения, конечно
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Станислава Чеснокова
Ответ Dikki Shelton
Отлично сработали. Молодцы.👍. Немецкую спортсменку жаль😔
Может нидерландскую?
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