«Пришлось залезть в кредиты, чтобы оплачивать билеты и проходить обследование. Погоня за мечтой оставила меня без семьи». Паралимпийский чемпион Кулятин о карьере

Паралимпийский чемпион Антон Кулятин рассказал, как спорт оставил его без семьи.

Кулятин, который выигрывал Паралимпиаду-2020 в Токио в беге на 1500 м (в категории T13 – для спортсменов с нарушением зрения), рассказал о начале своей карьеры в паралимпийском спорте.

– Мне пришлось залезть в кредиты, чтобы оплачивать билеты и проходить обследование. Вот представьте, денег не так и много, а глава семьи залезает в долг на 500 тысяч рублей. Ради чего? Я ухватился за свой шанс, словно чувствовал, что это может все изменить. При этом не было 100-процентной уверенности, что все получится и я буду бегать на международном уровне.

– Жена поддержала?

– Поначалу да. Но финансовые сложности и расхождение взглядов на будущее привели к тому, что мы развелись. Ей нужно было, чтобы я был дома, рядом. А меня рядом не было. Получается, погоня за мечтой оставила меня без семьи. Сейчас живу один, с сыном постоянно общаюсь, а с бывшей супругой просто остались друзьями.

– Человеческое счастье и спортивное будущее оказались на разных чашах весов?

– Да. И я, получается, выбрал спорт, полностью посвятил себя этому. Иначе просто никак, ребята на международном уровне бегают очень здорово, без жестких тренировок ничего добиться нельзя, – заявил Кулятин.

В 2023 году спортсмен стал бронзовым призером чемпионата России в Челябинске, где соревновался со здоровыми атлетами.